Abiturfeier in Baiersbronn: Jahrgangsbester Lenny Faißt schafft Durchschnitt von 1,3

1 Geschafft: die 19 Abiturienten des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums im Grünen in Röt Foto: Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 haben die 19 Prüflinge des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums ihr Abitur gemeistert. Sechs von ihnen bekamen ein Lob (Schnitt 1,6 bis 2,0), drei einen Preis (1,5 und besser). Außerdem gab es eine Reihe von Sonderpreisen.









Lange im Voraus war das Röter Kurhaus bereits gemietet, alle Vorbereitungen waren schon getroffen – dass das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien bei der Fußball-EM dann just auf den Abend der Abiturfeier des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums fiel, war dann doch überraschend, so die Schule in ihrem Bericht.