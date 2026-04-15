Abitur-Marathon beginnt für 46.000 Schüler – nicht mit Deutsch

Es wird ernst für die angehenden Abiturienten in BW. Die schriftlichen Prüfungen beginnen am Freitag, 17. April. Wann was geschrieben wird – eine Übersicht über die Termine.

Es sind anstrengende Wochen für angehende Abiturienten in Baden-Württemberg. Die schriftlichen Prüfungen stehen an. Rund 46 000 Schülerinnen und Schüler bereiten sich aktuell auf diese vor, davon besuchen laut Kultusministerium 28 700 das allgemein bildende Gymnasium und 15 200 ein berufliches Gymnasium. Doch wann werden die Prüfungen in den verschiedenen Fächern geschrieben?

Los geht es für die ersten am Freitag, 17. April. Den Auftakt der schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien bildet an dem Tag die Lateinprüfung. Es gibt zwei Zeitfenster: 9 bis 11.30 Uhr oder 12 bis 14.30 Uhr. Am selben Tag findet auch die Prüfung zum Latinum von 9 bis 12 Uhr statt.

Elf Prüfungen allein am 21. April

Die Hauptprüfungsphase beginnt dann am Montag, 20. April, mit den romanischen Sprachen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Alle drei Prüfungen folgen demselben Zeitplan: Nach einem etwa 30-minütigen ersten Teil und einer 15-minütigen Pause folgt ab 9.45 Uhr der zweite Prüfungsteil, der bis 13.30 Uhr dauert.

Am Dienstag, 21. April 2026, finden insgesamt elf Prüfungen parallel statt. Von 9 bis 13.30 Uhr werden die Fächer Bildende Kunst, Ethik, Gemeinschaftskunde, Geografie, Geschichte (auch bilingual), Informatik, Musik, Naturwissenschaft und Technik, Religionslehre und Wirtschaft geprüft. Auch die Sportprüfung steht an – sie endet um 13 Uhr.

In den Schulen hängen traditionell aufmunternde Plakate. Foto: Lichtgut/Schmidt

Die naturwissenschaftlichen Kernfächer verteilen sich auf drei aufeinanderfolgende Tage: Biologie (auch bilingual) wird am Mittwoch, 22. April, von 9 bis 14 Uhr geprüft, Physik folgt am Donnerstag, 23. April, und Chemie schließlich am Freitag, 24. April.

Nach dem Wochenende stehen am Montag, 27. April, Griechisch, Chinesisch und Russisch auf dem Programm. Die Griechischprüfung ist ähnlich wie Latein in zwei Zeitfenster unterteilt, während Chinesisch und Russisch nach dem bewährten Zwei-Teile-Modell mit Hörverstehensteil ablaufen.

Mathe-Abitur erst am 6. Mai

Die zentralen Abiturfächer bilden den Abschluss der Prüfungsphase: Deutsch wird am Dienstag, 28. April, von 9 bis 14.15 Uhr geprüft. Am Donnerstag, 30. April, folgt Englisch mit Hörverstehensteil von 9 bis etwa 9.30 Uhr und anschließendem Hauptteil bis 13.30 Uhr. Mathematik wird am Mittwoch, 6. Mai 2026, von 9 bis 14 Uhr geschrieben.

Die Französischprüfung findet am Freitag, 8. Mai, statt. Sie ist die letzte schriftliche Prüfung, die in diesem Schuljahr geschrieben wird, zumindest, wenn man nicht krankheitsbedingt eine Prüfung verpasst. Für die Nachschreiber gibt es ebenfalls feste Termine. Diese sind zwischen dem 4. Mai (Latein) und dem 22. Mai (Französisch) angesetzt. Die schriftlichen Prüfungen finden landesweit zeitgleich statt. Im Juni folgen die mündlichen Prüfungen.