1 Sie feiern die bestandene Reifeprüfung: Abiturienten des Gymnasiums Gosheim-Wehingen. Foto: Jäger Der Abiball bietet oftmals die Gelegenheit, zurückzublicken. Das war am Gymnasium Gosheim-Wehingen der Fall.







Zurückgeblickt wurde mit dem Motto „Abbi 2025 – Here we never go again“. Dabei stand die schwedische Band Abba Pate, deren Lieder am Abend erklangen.