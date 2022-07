3 Jonas Müllhäuser vor seinen Zeugnissen und Preisen. Er ist sogar Jahrgangsbester und für den Preis des Oberbürgermeisters gemeldet. Foto: Mühlhäuser

Klausuren, Lernen und Druck: Für viele ist das Abitur eine stressige Zeit. Wie man aber trotzdem die Traumnote 1,0 im Abi erreichen kann, verraten vier Schüler, denen das gelungen ist.















Link kopiert

VS-Villingen - So manch einer denkt mit Schrecken an es zurück, ein anderer schwelgt in Gedanken daran in schönen Erinnerungen: das Abitur. Ein großer Erfolg war dieses jedenfalls für Jonas Müllhäuser und Sara Faller vom Hoptbühl-Gymnasium, Adina Hauser und Katharina Kleijn, beide vom Gymnasium St. Ursula. Die vier haben im Abitur die Abschlussnote 1,0 erreicht. Eine echte Traumnote, oder? Im Gespräch mit unserer Redaktion verraten sie, wie sie das geschafft haben und was nun auf sie wartet.