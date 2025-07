Das Gymnasium Trossingen gratuliert seinen 52 Abiturienten: Sie hatten vor der Abiturkommission ihre mündlichen Prüfungen erfolgreich abgelegt.

Nun wurden die Absolventen bei der offiziellen Zeugnisübergabe im großen Saal des Hohner-Konzerthauses Trossingen feierlich verabschiedet.

Lesen Sie auch

Als letzte Hürde nach dem schriftlichen Examen galt es noch, die mündlichen Prüfungen zu meistern. Die Aufgabe der Abiturienten bestand in diesem mündlichen Abschnitt aus zwei Prüfungen.

Eine dieser Prüfungen war entweder Mathe oder Deutsch, die andere speiste sich aus einem Pool verschiedener Sachfächer wie Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geographie, Religion, Ethik oder Biologie. Die Prüflinge bestanden mit einem respektablen Gesamtnotendurchschnitt von 2,3 – davon hatten 20 Absolventen eine 1 vor dem Komma. Auf ein Stipendium der Dr. Hans-Messner Stiftung können sich die 14 Jahrgangsbesten bewerben.

Sozialpreis der Stadt Trossingen verliehen

Bürgermeisterin Susanne Irion verlieh den Sozialpreis der Stadt Trossingen an Devis Mayer für sein außerordentliches soziales Engagement am Gymnasium. Für herausragende Leistungen in unterschiedlichen Fächern wurden im Laufe des Abends noch viele weitere Preise verliehen.

Unsere Empfehlung für Sie Vortrag am Gymnasium Trossingen Ist es nur Reinlichkeit oder etwa Waschzwang? Am Gymnasium Trossingen informierte der ärztliche Leiter der Luisenklinik über Depressionen im Jugendalter.

Gleich für zwei Fächer, nämlich für Biologie und Mathe, erhielt Noemi Messner Preise. Über den Scheffel-Preis im Fach Deutsch durfte sich Sophie Gula freuen. Das italienische Kulturinstitut Stuttgart verlieh einen Preis der Dante-Gesellschaft für das Fach Italienisch an Maria Maretschko. Sie erhielt außerdem den Bischof-Sproll-Preis im Fach katholische Religion.

Bestnoten erzielt

Der Otto-Dix-Preis im Fach Bildende Kunst ging an Xenia Schmidt. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft verlieh einen Preis an Fabian Zepf. Der Verband der Historiker verlieh gleich zwei Preise an Anne Michel und Noah Heß.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Schüler mit Bestnoten: Noemi Messner, Maria Maretschko, Sophie, Gula, Anne Michel und Fabian Zepf sind mit der glatten Note 1,0 die Jahrgangsbesten, gefolgt von Cordula Merkel (1,1), Xenia Schmidt (1,3) und Célestine Schneider (1,3). Michèle Friesen, Dominik Pospisil und Aike Killi erzielten als Notendurchschnitt 1,4.

Devis Mayer und Sophia Algiovanoglou erreichten einen Schnitt von 1,5. Diese Schüler erhielten einen Preis und einen Buchgutschein. Weitere sieben Schüler erhielten aufgrund ihrer kontinuierlich sehr guten Leistungen ein Lob.

Abitur in der Tasche

Die Absolventen

Aixheim: Jonny Dosch, Leon Efinger, Jannis Eichele, Leonhard Hüneke, Anne Michel, Joschka Waibel. Aldingen: Julie Gläser, Lina Guni, Noah Heß, Jan Hofmann, Tuana Tamer, Tuana Ural, Tuna Yildiz. Durchhausen und Gunningen: André Haller, Leon Pressler, Sophia Rib, Kai Ruder, Liana Schorzmann. Schura und Tuningen: Elias Brotzmann, Sophie Gula, Xenia Schmidt, Célestine Schneider, Maximilian Spomer, Joshua Wirth. Trossingen: Leand Ademi, Sophia Algiouvanoglou, Paul Barho, Livia Berlinski, Michèle Friesen, Aike Killi, Louis Kromm, Yaron Krumbacher-Birle, Lukas Liesch, Elias Marquart, Theophil Mate, Devis Mayer, Cordula Merkel, Noemi Messner, Melissa Mohrland, Andy Nenaschew, Dominik Pospisil, Jeremy Schleh, Alexandra Sperling, Philipp Steinmetz, Markus Thomma, Ellen Vogelsang, Rahel Waczakowski, Fabian Zepf, Tom Zumkeller. Weigheim und Schwenningen: Samuel Grünwald, Maria Maretschko, Marc Müller.