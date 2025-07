„Abinopoly – Die Würfel sind gefallen“ lautet das Motto des Abiturjahrgangs 2025 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums St. Georgen. So hieß es nun auch, Abschied von der Schule zu nehmen.

Im Rahmen der feierlichen Zeugnisübergabe in der Stadthalle wurden die Abiturienten verabschiedet.

Musikalisch würdig umrahmt wurde die Feier von Abiturient Leo Eckerle am Klavier, dem TSG- Ensemble „Brass and Winds“ unter Leitung von Gabriel Berg sowie Abiturient Anton Schueler an der Gitarre.

Lesen Sie auch

Schulleiterin Christiane King hob besondere Leistungen des Jahrgangs in Sachen Eigeninitiative, Zivilcourage und Engagement hervor. In Zeiten von Künstlicher Intelligenz und politischem Egoismus sei es wichtig, stets kritisch zu bleiben und sich einzumischen. „Sie sind die Hauptfiguren im eigenen Spiel des Lebens“, nahm King Bezug auf das Abiturmotto.

34 Abiturienten

Folgende 34 Schüler konnten ihr Abiturzeugnis von Schulleiterin Christiane King, dem stellvertretenden Schulleiter Alexander Mosbacher sowie den Oberstufenberatern Ulla Schaedler und Jörg Zimmermann stolz entgegennehmen: Maxim Akimov, Eva Blum, Janina Bothin, Zoé Christmann, Amelie Conzelmann, Mia Danner, Inka Dreher, Leo Eckerle, Josefa Efinger, Benedikt Fichter, Lisann Fischer, Maurice Fleig, Mona Fleig, Niklas Franow, Philipp Götz, Laura Haas, Sebastian Heller, Lukas Kleiner, Patrick Korsch, Benjamin Michel, Amaar Nasar, René Nguyen, Jule Pecoroni, Theo Pfaff, Trinity Roschker, Amelie Roth, Maxime Sauter, Bastian Schmidt, Anton Schueler, Jasper Spiegelhalter, Justin Teichmann, Salvatore Trivieri, Laura Turbanski und Robin Weißer. Zudem konnte Finn Kieser, Robin Weber und Elias Wiesiolek der schulische Teil der Fachhochschulreife überreicht werden.

Die drei Schulbesten

Die drei Schulbesten erhielten den TSG-Schulpreis. Dies waren Zoé Christmann mit der Traumnote von 1,0, Leo Eckerle mit einem Durchschnitt von 1,1 sowie Inka Dreher mit einem Durchschnitt von 1,2.

Zoé Christmann, zugleich Scheffelpreis-Trägerin für die besten Leistungen im Fach Deutsch, ließ in ihrer Rede das Schulleben Revue passieren. Auch wenn durchaus unnützes Wissen dabei gewesen sei, habe man gelernt, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Bedeutungen zu erkennen.

Den Preis des Bürgermeisters für herausragende Leistungen in den Gesellschaftswissenschaften nahm Leo Eckerle von Bürgermeisterstellvertreterin Beate Rodgers entgegen.

Gleich zwei Schülerinnen erhielten den Sozialpreis für ihr außergewöhnliches soziales Engagement. Im Namen des Freundeskreises des Gymnasiums überreichte Daniel Papst Eva Blum und Lisann Fischer diese Auszeichnung.

Strittmatter-Preis

Zum ersten Mal, passend zum anstehenden 30. Todestags des Namensgebers der Schule, wurde der Thomas-Strittmatter-Preis vom Freundeskreis verliehen. Der Vorsitzende Hans-Jörg Weißer konnte diesen Preis, der besonderes Engagement im kreativ-künstlerischen Bereich würdigt, an Zoé Christmann, Mia Danner und Laura Haas übergeben.

Ebenfalls zum ersten Mal im Rahmen der Zeugnisübergabe wurde vom Theater im Deutschen Haus ein Theaterpreis vergeben. Ute Scholz, Geschäftsführerin, sowie Helmar Scholz, Vorsitzender des Vereins „Puppen- und Theaterbühne St. Georgen“, übergaben Zoé Christmann den Preis für ihr vielfältiges Engagement in vielen Theaterproduktionen. Janina Bothin, Mia Danner, Josefa Efinger und Laura Haas erhielten eine Urkunde für ihr jahrelanges Wirken im Theaterbereich.

Viele herausragende Leistungen

Preise

Fachspezifische und weitere Preise erhielten folgende Absolventen: Zoé Christmann (Englisch, e-Fellow-Online-Stipendium), Mia Danner (Otto-Dix-Abiturpreis Kunst, e-Fellow-Online-Stipendium), Inka Dreher (Schulpreis katholische Religion und Abiturpreis Religion der Erzdiözese Freiburg, Moderne Fremdsprachen, Gemeinschaftskunde, e-Fellow-Online-Stipendium), Leo Eckerle (Fachpreis der Chemischen Industrie/Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachpreis Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für Politische Bildung, Mathematik, e-Fellow-Online-Stipendium), Lisann Fischer (Fachpreis der Chemischen Industrie/Gesellschaft Deutscher Chemiker), Maurice Fleig (Fachpreis Wirtschaft/ Südwestmetallverbund, e-Fellow-Online-Stipendium), Patrick Korsch (Fachpreis Mathematik der deutschen Mathematikervereinigung, Fachpreis Physik der Physiker-Gesellschaft, e-Fellow-Online-Stipendium), Theo Pfaff (evangelische Religion) und Amelie Roth (Französisch, Biologie, e-Fellow-Online-Stipendium).