7 Eine ordentliche Feier mit der Abi-Band auf dem Schulhof darf natürlich nicht fehlen. Foto: Riesterer

Disco im Foyer, Schülerentführungen und die ganz große Party – die 94 Abiturienten des Gymnasiums Schramberg haben es zum Abschluss ihrer Prüfungen ordentlich krachen lassen.















Schramberg - "Jaja, heute zieht man besser nicht das schöne Kleid an", wusste Michaela Schottenbauer und lachte. Was die Lehrerin des Gymnasiums damit meinte, als sie am Freitagmorgen das Gelände betrat, wurde schnell klar: Denn dort waren die Abiturienten bereits mit Wasserpistolen ausgestattet am Feiern und hatten schon längst Lehrer zu einem ihrer Lieblingsziele auserkoren. Kollege Ulrich Hog bestätigte das schmunzelnd: "Ich hab’ schon mein zweites T-Shirt an."

Foyer wird zum Club

Wie sich das für den Freitag nach den mündlichen Prüfungen gehört, stand die Schulhoffeier an – und für die waren die 94 Abiturienten ganz schön fleißig: Nach einem Feierstündchen am Donnerstag zum Abschluss der Prüfungen klebten sie bis Freitagfrüh das Foyer des Gymnasiums mit Zeitungspapier zu und funktionierten es, ausgestattet mit einer ordentlichen Anlage, in einen Club um. Das Lehrerzimmer wurde mit Ballons gefüllt, Schulleiter Oliver Porsch zuhause abgepasst und mit dem Traktor zur Schule gebracht. Die Abiturienten selbst fuhren – getreu ihrem an die bekannte Autorennen-Videospielreihe angelehnten Motto "mABIo Kart" – stilecht mit Bobbycars vor.

Schüler wieder "freispielen"

Während der ersten Schulstunden beschränkten sie sich dann nicht nur darauf, bei Unterrichtsbesuchen mit den Lehrern in Erinnerungen zu schwelgen – sie entführten glatt aus jeder Klasse Schüler. Diese mussten in der Schulhoffeier "freigespielt" werden: Sei es mit Bobbycar-Rennen, Reise nach Jerusalem, Armdrücken oder dem Erraten bekannter Lehrer-Zitate. "Dass sie mit den Spielen auch die Schüler in ihre Feier einbinden, finde ich super", gab es ein Lob des Schulleiters. Auch der Traktor am Morgen sei wesentlich komfortabler gewesen als der im vergangenen Jahr, freute sich Porsch.

Gratulation und Verpflegung am Rathaus

Nach der Schulhoffeier ("Schüler in den Unterricht!") sauste der Bobby-Car-Jahrgang die Stadt hinab auf einen Besuch bei Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Sie gratulierte, wie bereits am Donnerstag Fördervereins-Vorsitzender Thomas Brugger, zum bestandenen Abitur, und riet: "Nehmt euch was zu essen. Das ist wichtig." Ja, ein wenig Energie werden die Abiturienten noch brauchen: So stehen noch ein Lehrercafé und natürlich die feierliche Verabschiedung am Samstag, 16. Juli, an.

Infokasten - Die Absolventen:

Aichhalden: Laurin Braitsch, Elisa Flakowski, Cassandra Hampel, Hanna Lamprecht, Nicholas Valenti, Vitus Vochatzer, Jannis Weißer; Rötenberg: Amelie Kohler, Amelie Pfaff, Lena Weigold, Tobias Weigold; Dunningen: Lea Erath, Rebecca Mauch, Sarah Schneider, Josefine Wernz; Seedorf: Fabienne Glatthaar; Eschbronn-Locherhof: Larissa Broghammer, Svenja Huneck, Florina Remiger; Eschbronn-Mariazell: Florine Auber, Luis Flaig, Marcel Kuner, Xenia Moosmann; Fluorn: Lea Ruf; Winzeln: Jannis Clade, Ha Vy Rita Frei, Lara Schmid, Julia Schraut; Hardt: Jana Fehrenbacher, Luis Gaus, Leo Knecht, Carolin Kraus, Julian Lauble, Jannick Lutz, Marvin Pfaff, Elias Schmid, Kim Storz; Königsfeld: Leo Lehmann; Lauterbach: Julia Braun, Anna Brucker, Simone Fehrenbacher, Anna Michler, Sandra Oehler; Schramberg: Kriwa Hama Ali, Fin Heß, Nela Jakšic, Laura Jakubaschk, Simon Pfaff, Consuelo Salinas Herrera, Thorben Stein, Juliana Strauß, Maja Trzeja, Ricarda Wolber; Heiligenbronn: Jakob Gießibl; Sulgen: Nick Abermeth, Marina Baranasic, Alexander Bille, Kevin Eisele, Matthias Elbel, Niklas Fleig, Lea Herzog, Zishen Huang, Jasmin Jackopaschke, Niklas King, Leonie Klausmann, Sabrina Kvartuc, Ron Munzinger, Ilayda Pala, Joana Reuter, Samira Schmid, Daniel Schuler, Ina Sommer, Nina Staiger, Giray Torun, Ilknur Torun, Anna-Lena Trik, Shania Weber, Hannah Zimmermann; Tennenbronn: Simon Bader, Adrian Baldauf, Nikolas Kopp; Waldmössingen: Felix Balzer, Luise Balzer, Alina Bantle, Lynn Bantle, Tim Bantle, Clarissa Heinzelmann, Melanie Jäger, Marina Jaud, Nico Laufer, Franziska Schrenk, Jona Weber, Willi Weißer.

Ein Prüfling wird die Prüfungen krankheitsbedingt erst nächste Woche abschließen.