Geschafft: Nach ihren schriftlichen und dann noch mündlichen Prüfungen zu Wochenbeginn haben die diesjährigen 12er des Gymnasiums Schramberg am Donnerstag ihr Abitur gefeiert.

Schramberg - Nach Wochen des Lernens hieß es, endlich loszulassen – und zwar richtig. Die Abiturienten ließen gleich am frühen Vormittag keine Zweifel aufkommen, dass in diesen Corona-Zeiten, in denen ja so vieles anders als sonst ist, eine Sache sicher gleich bleibt: Dass auf dem Gymnasiums-Schulhof ordentlich gefeiert wird.

Schon lange bevor sie gegen 10 Uhr bei Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr am Rathaus vorbeischauten, sperrten sie mit Flatterband den Schulhof ab und dekorierten das Gebäude. Eine kleine Gruppe lauerte Schulleiter Oliver Porsch in Hardt auf – und chauffierte ihn mit dem Traktor den restlichen Weg zur Schule. Dann stellten die 55 Nun-Ex-Schüler alles Technische für ihre Abi­band auf, die beim Soundcheck mit "Narcotic" von Liquido gleich mal einen absoluten Abi-Klassiker in der Talstadt erklingen ließ.

Musik aus der Box wurde dann beim Zug zum hinteren Rathausplatz aufgedreht, die die "Abinauten" mit "A – A – Abitur"-Rufen untermalten. Eisenlohr begrüßte die fröhliche Gruppe und gratulierte zum guten Gesamtschnitt von 2,1. Da habe man sich, verwies sie lächelnd auf die Erfrischungen, die das Rathaus-Team aufgebaut hatte, auch einmal die prickelnde Version mit Alkohol verdient.

Zurück im Gymnasium durchstreiften die 12er, ebenfalls eine lange Tradition, die Klassenräume und machten mit den Schülern ein paar Spiele. Dies allerdings erst, nachdem sie nochmals einen Schnelltest absolviert hatten. "Wir konnten wie im vergangenen Jahr leider keine größeren Versammlungen zulassen – haben aber natürlich geschaut, was wir möglich machen können", erklärt Porsch.

So zum Beispiel zum Unterrichtsende nach der sechsten Stunde: Dann entließ die Abi­band die Schüler offiziell mit "Nirvana" oder "The White Stripes" in den (die folgenden Notenkonferenzen geschuldeten) freien Nachmittag. Die Abiturienten tanzten und die Schüler freuten sich mit ihnen und auf das Jahr X, wenn sie dann endlich die "Großen" sind und ihren jeweiligen Abi-Song grölen dürfen. Das war in diesem Jahr übrigens kein Cover eines bekannten Hits, sondern eine Eigenkomposition von Malte Haber­stroh und Orell Stephan.

Einen weiteren Programmpunkt haben die "Abinauten" von 2021 am Freitag: Dort steht eine kleine Sportrunde gegen einige Lehrer an. "Wir konnten leider keinen Hindernisparcours auf dem Schulhof machen, bei dem Lehrer und Schüler gegeneinander antreten. Deshalb spielen einige von uns morgen mit ihnen noch ein paar Spiele wie Basketball oder Volleyball in lockerer Runde", so Porsch am Donnerstag.