In der Stadthallte Rottweil fand der Abiball des Leibniz-Gymnasiums (LG) statt. 80 Abiturienten erhielten begleitet vom tosenden Applaus ihrer Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Unter dem Motto „Abios Amigos – Acht Jahre Siesta, endlich Fiesta“ öffneten sich um 17 Uhr die Türen für die letzte große gemeinsame Fiesta des Abiturjahrgangs 2025.

Nun stehen ihnen alle Wege offen und für manch einen stellt sich die Frage, an welchem Ort in der Welt weiter gelernt, gearbeitet und gefeiert werden soll. Doch bevor für sie alle ein ganz neuer, spannender Lebensabschnitt beginnt, schauten sie noch einmal zurück auf ihre Zeit am LG und ließen es sich nicht nehmen, jene zu ehren, die sie sicher und erfolgreich zum Abitur gebracht haben.

Ein bunt gemischter Haufen

Silke Pach erinnerte die Amigos daran, wie sie vor vielen Jahren als bunt gemischter Haufen das LG betraten. Pach lobte das außergewöhnliche Engagement des Jahrgangs und gab den Abiturienten noch einen letzten Rat mit auf den Weg: „Ihr geht in eine Welt hinaus, die momentan unsicherer ist denn je und trotzdem möchte ich euch sagen, habt keine Angst, zeigt, dass man miteinander etwas erreichen kann und nicht gegeneinander! Lebt die Zukunft, denn ihr seid sie! Schnappt euch dieses Leben und lasst es krachen, wir sind stolz auf euch und feiern euch und eure Zukunft!“

Im Anschluss an die feierliche Übergabe der Zeugnisse, in deren Rahmen die zahlreichen Lobe, Preise und Auszeichnungen vergeben wurden – gleich zweimal gab es die Traumnote 1,0 – wurde das festliche Buffet eröffnet. Der Abend wurde durch Musikstücke, Spiele und Rückblicke auf acht Jahre Schulzeit zu einer großen Fiesta für alle Anwesenden.

Die Abiturienten (soweit nicht erwähnt aus Rottweil): David Aberle; Johannes Benedikt Beck, Dormettingen; Enya Charlize Braun; Jan Roger Braun, Frittlingen; Anika Fennel Burbidg; Samuel Ben Buschmann, Deißlingen; Leon Cherniak; Chiara De Franceschi; Vincent Eberhard Dentzer, Wellendingen; Leonie Ebert, Deißlingen; Georg Eisenhardt, Dunningen; Tara Amelie Epple, Dautmergen; Laurin Fritz Albert Flaig; Lukas Georg Flaig; Laura Sofie Fribus; Markus Bernd Gaus, Fluorn-Winzeln; Jeniifer Gauß, Zimmern u.d.B.; Manuel Geiger, Frittlingen; Marco Gerstenberger, Schörzingen; Cäcilia Grutz, Herrenzimmern; Julian Haas, Flözlingen; Maja Habel, Wellendingen; Elias Hall, Villingendorf; Killian Hammann, Schömberg; Alisa Hansen, Frittlingen; Jan Hauschel, Schörzingen; Denny Heckele, Böhringen; Oliver Valeri Hempel; Julian Hugger; Adrian Kares, Deißlingen; Aaron Eliah Kimmich, Bösingen; Jakob Klaiber; Simon Knöllinger, Harthausen; Malena Luise Kramer, Lackendorf; Nico Georg Kreis, Frittlingen; Laurenz Kroll; Nico Kübler, Rotenzimmern; Sabrina Landerer, Deißlingen; Lena Leibold, Wellendingen; Samuel Leonardo Lepore, Herrenzimmern; Noah Max Liedtke; Darina Luft, Zimmern; Sorin Marc Lutzeier; Laura Sofie Maier, Neukirch; Julian Markus, Villingendorf; Hannah-Lynn Mattern, Wellendingen; Lukas Mayer, Frittlingen; Julian-Elias Mengis, Ratshausen; Hanna Müller, Lauffen; Max Alexander Nester, Villingendorf; Leonie Sarah Neumann; Tim Neumüller, Lauffen; Linus Nick, Dunningen; Luis Finn Noder, Herrenzimmern; Leni Northe, Epfendorf; Paul Emil Nowack; Mika Marvin Peter, Wellendingen; Amarin Vincent Pusel, Lauffen; Valeria Rata, Neufra; Olivia Jule Röckle; Katharina Barbara Röhrle, Deißlingen; Jan Saeisih; Mia Philippa Sauter, Neukirch; Emeline Noée Schädler, Ratshausen; Simon Johannes Schäfer, Ratshausen; Noah Amadeus Schanz; Marisa Lara Schückmüller; Levi Semmelrodt, Bösingen; Alena Katharina Sieber, Frittlingen; Emil Jakob Stephan; Franziska Stritt, Bösingen; Maximilian Lukas Stumpp; Simon Thesing, Rottweil; Nele Thoma; Nikita Timoschuk; Michael Vus, Zimmern; Virginia Estrella Wälde, Schramberg; Maximilian Wutta; Feride Cennet Yengec, Deißlingen, und Angelika Zwetkow.

Preise und Lob

Preise Schulpreis: Enya Braun, Jan Braun, Chiara De Franceschi, Marco Gerstenberger, Jan Hauschel, Aaron Kimmich, Laura Maier, Leonie Neumann, Amarin Pusel, Valeria Rata, Katharina Röhrle, Emeline Schädler, Alena Sieber und Simon Thesing. Lob: Samuel Buschmann, Adrian Kares, Malena Kramer, Darina Luft, Olivia Röckle, Mia Sauter, Marisa Schückmüller und Emil Stephan.

Sonderpreise Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch: Enya Braun. Preis der Fachschaft Spanisch für hervorragende Leistungen: Leonie Neumann. Reinhard-Sigle-Preis für hervorragende Leistung in bildender Kunst: Marisa Schückmüller. Otto-Dix-Abiturpreis: Angelika Zwetkow.Preis vom Verband der Historiker (Geschichtspreis): Simon Thesing. Preis der Kreissparkasse Rottweil für die beste Leistung im Fach Wirtschaft: Jan Braun. Südwestmetall-Schulpreis (Verband der Metall und Elektroindustrie) für herausragende Leistung im Wahlkernfach Wirtschaft: Maximilian Wutta. Preis der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung für die beste Leistung im Fach Wirtschaft: Laurin Flaig. IHK-Preis (Wirtschaft): Aaron Kimmich. IHK-Preis (NWT): Jan Hauschel. Preis der Landeszentrale für politische Bildung im Fach Gemeinschaftskunde: Leonie Neumann. Preis der ENRW Rottweil für die beste Leistung im Fach Physik: Amarin Pusel. Preis der deutschen Mathematiker Vereinigung: Jan Braun. Buchpreis der Gesellschaft deutscher Chemiker: Simon Thesing. Mitgliedschaft in der deutschen Chemiker-Gesellschaft: Simon Thesing. Buchpreis der deutschen physikalischen Gesellschaft: Amarin Pusel. Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft: Amarin Pusel, Nico Kreis und Marco Gerstenberger. Vorschlag für die Studienstiftung des Cusanuswerks: Simon Thesing und Emeline Schädler. Bischoff-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Emeline Schädler. Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes: Enya Braun und Alena Sieber.Preis des Freundeskreises des LGs für besonderes schulisches Engagement: Olivia Röckle, Tara Epple und Simon Thesing.Online-Stipendium e-fellows.net: Enya Braun, Jan Braun, Samuel Buschmann, Chiara De Franceschi, Marco Gerstenberger, Jan Hauschel, Adrian Kares, Aaron Kimmich, Malena Kramer, Darina Luft, Laura Maier, Leonie Neumann, Amarin Pusel, Valeria Rata, Olivia Röckle, Katharina Röhrle, Emeline Schädler, Marisa Schückmüller, Mia Sauter, Alena Sieber, Emil Stephan und Simon Thesing.