Die letzte Herausforderung auf dem Weg zum Abitur ist gemeistert. Unter Leitung von Oberstudiendirektorin Simone Duelli-Meßmer vom Gymnasium am Hoptbühl in Villingen haben 45 Schüler ihre mündlichen Prüfungen mit Erfolg absolviert, eine Schülerin erwarb den schulischen Teil der FH-Reife.

Am AMG beinhaltet der Abschluss das Latinum, für die Kursstufenschüler das große Latinum, für einige Schüler auch das Graecum, die Sprachprüfung DELF oder gar das Hebraicum. Die Durchschnittsnote beträgt 2,1.

Dreimal die Bestnote

Jasmin Schneider, Clara Finkler und Amelie Schmidt erreichten die Bestnote 1,0. 14 Schüler haben die „1 vor dem Komma“ erreicht.

In der akademischen Feier würdigte die Schulgemeinschaft die Leistungen. „Wir feiern die Erkenntnis, dass ihr aufgrund eurer Bildung nicht Teil des Problems seid, sondern ihr seid durch eure Fähigkeit, zu hinterfragen, Teil der Lösung“, so das Fazit von Schulleiter Jochen Schwarz.

Den Worten des Schulleiters schlossen sich für die Eltern Johannes Benne und für die Abiturienten Jasmin Schneider und Laura Lasiҫ mit den Rückblicken auf die vergangenen acht Jahre an. Musikalisch wurde der Abend von Florentin Lorenz am Klavier sowie dem Kursstufenchor begleitet. Der Zeugnisausgabe folgte am Freitag der Abiball.

Die Absolventen

Die Abiturienten 2025 sind (soweit nicht erwähnt aus Rottweil): Anastasia Ackermann; Valeriya Antoni; Fabienne Bantle, Bösingen; Melanie Bantle, Dietingen; Leonie Bär; Lotte Benne, Frittlingen; Jana Bernhardt, Lauffen; Filippa Bertsche; Emma Biber; Johanna Bihl, Dietingen; Emely Duffner; Sophia Eisemann, Lauffen; Sophie Eisenhardt, Dunningen; Ella Faulhaber, Frittlingen; Clara Finkler, Irslingen; Felix Firnkes; Zoe Fischer, Seedorf; Samuel Gerhardt, Dotternhausen; Klara Grabert; Finn Herrmann, Irslingen; Rafail Ioannou; Zoé King, Ratshausen; Soley Knoll, Dunningen; Emily Kremenić, Horb; Laura Lazić; Florentin Lorenz; Luna Marković, Lauffen; Niko Merkle; Anne Mezger; Lorenz Mezger; Rebecca Motz, Lauffen; Cecilia Peschel; Sina Rahm, Böhringen; Paul Renz, Deißlingen; Noah Roth; Lisa Schiller, Zimmern; Amelie Schmidt, Biesingen; Jasmin Schneider, Deißlingen; Lina Singer; Nora Skopek; Amely Srdanović, Dunningen; Lilly Tausch; Lea Varchmin, Weilen u.d.R.; Paul Völkle, Rotenzimmern; Hannah Wallat, Frittlingen und Luca Walz, Wilflingen.

Auszeichnungen: Preise: Clara Finkler, Amelie Schmidt und Jasmin SchneiderBelobungen: Felix Firnkes, Zoé King, Anne Mezger und Paul Renz

Sonderpreise: Scheffelpreis (Deutsch): Amelie SchmidtPreis der Stiftung „Humanismus heute“ (Griechisch und Latein): Valeriya Antoni, Amelie Schmidt und Jasmin Schneider (Latein) und Emily Kremenić (Griechisch)Franz-Schnabel-Medaille (Geschichte): Nora SkopekPreis der deutschen Physikalischen Gesellschaft: Finn Herrmann, Clara Finkler und Amelie SchmidtPreis der deutschen Mathematiker: Clara FinklerZertifikat europäisches Gymnasium (zwei alte und zwei neue Sprachen): Emily KremenićVorschlag für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes: Clara Finkler und Jasmin Schneider

Schulinterne Preise: Deutsch: Valeriya Antoni, Melanie Bantle, Lorenz Mezger und Jasmin SchneiderEnglisch: Melanie Bantle, Valeriya Antoni, Clara Finkler, Finn Herrmann, Amelie Schmidt, Jasmin Schneider, Lina Singer und Emily KremenićBiologie: Klara GrabertGeschichte: Klara Grabert, Amelie Schmidt, Finn Herrmann, Emily Kremenić, Anne Mezger, Lorenz Mezger und Jasmin SchneiderGemeinschaftskunde: Anne Mezger, Emily Kremenić, Amelie Schmidt, Nora Skopek und Hannah WallatKatholische Religion: Jasmin SchneiderFranzösisch: Clara FinklerMathematik: Finn Herrmann, Felix Firnkes und Klara GrabertHebräisch: Valeriya Antoni und Melanie BantleZertifikat Veranstaltungstechnik: Samuel Gerhardt und Cecilia Peschel