Abitur in Rottenburg: Aus missglücktem Streich wird ein Erfolgserlebnis

Drei Tage lang streichen die Abiturienten des Eugen-Bolz-Gymnasiums in dieser Woche ihre Schule. Sogar Lehrer und die Malerfirma sind begeistert von den Schülern.
Es ist Dienstagvormittag Mitten im August am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg. Normalerweise würde die Stille der Sommerferien über der Schule in der Kernstadt liegen. Doch die Eingangstür steht offen, Musik ist zu hören. Schon im Eingangsbereich ist klar: Das Gebäude ist eine große Baustelle. Gerade hängen Abiturienten noch die letzten Wände mit Folie ab, damit sie anschließend streichen können.