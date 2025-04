Abitur in Oberndorf startet: Diesen Herausforderungen müssen sich die Prüflinge stellen

1 Für 36 Abiturienten am Gymnasium am Rosenberg in Oberndorf bricht nun die heiße Phase an. Foto: Coluccia/Montage: Holweger

„Abitur, bitte Ruhe!“ heißt es ab Dienstag auch am Gymnasium am Rosenberg. Die schriftlichen Prüfungen beginnen. Was dieses Mal besonders ist, und ob die Umstellung auf G9 schon erste Auswirkungen zeigt, erklärt uns Schulleiter Dirk Weigold.









Für 382 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe im Kreis Rottweil wird es jetzt ernst: Am Dienstag beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen – traditionell mit dem Fach Deutsch. In Oberndorf geht es heuer für 36 Abiturienten in die heiße Phase. Die Herausforderung: Zeitlich wird es diesmal eng.