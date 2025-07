1 Das Abitur ist vorbei. Foto: Tim Nagengast Die Abiturprüfungen am Lise-Meitner-Gymnasium sind erfolgreich bestanden.







Link kopiert



Die mündlichen Abiturprüfungen haben am Dienstag und Mittwoch am Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach-Wyhlen stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung.