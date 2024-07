85 junge Erwachsene haben ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Eduard-Spranger-Schule bestanden und wurden im Kurtheater Freudenstadt feierlich verabschiedet. Im Anschluss daran fand der Abiturball im Kursaal statt. Über die Verabschiedung informiert die Schule in einer Mitteilung.

Oberstudiendirektor Antonio Jakob, der seinen ersten Abiturjahrgang verabschiedete, zeigte auf, welche Möglichkeiten den Absolventen jetzt offenstehen. Sich als junger Mensch für den europäischen Grundgedanken und dessen demokratische Werte einzusetzen und ein europäisches Miteinander auch zu leben, das, so Jakob, sei eine der wichtigsten Aufgaben, die es umzusetzen gelte, wolle man der nächsten Generation die gleichen Chancen und Stärken eines vereinten Europas übergeben.

26 Absolventen erhielten ein Lob oder einen Preis, ab dem Schnitt von 2,2 und besser. Das beste Abitur mit einem Gesamtschnitt von 1,0 erreichte Nikita Gerhardt. Er erhielt für diese herausragende Leistung den Preis des Landrats, überreicht von Klaus Michael Rückert.

Schulpreis der SMV

Der Landrat sprach in seiner Ansprache den Abiturienten Mut zu, weiterhin die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft aktiv zu vertreten. Dies wird laut der Mitteilung von der Schule durch das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ unterstützt und von der Schulgemeinschaft mit Überzeugung vertreten.

Dieses Projekt und zahlreiche andere seien aktiv von der Schülermitverantwortung vorangetrieben worden. Und für dieses außerordentliche Engagement erhielten Elektra Buchmann, Markus Luft und Thomas Schmidtlein von SMV-Lehrer Michael Seiß den Schulpreis der SMV. Der Preis der Sparkassenstiftung für sehr gute Leistungen in den modernen Fremdsprachen und im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ging an Nikita Gerhardt und Timo Sökler – überreicht von Alexander Hofmann, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Freudenstadt. Passend zur Fußball-EM griff er das Bild einer funktionierenden Mannschaft heraus, die aber nur dann erfolgreich ist, wenn es Schlüsselspieler gibt, die Verantwortung übernehmen.

Mit Weitblick in die Zukunft

Der von Arburg gestiftete Preis Internationale Wirtschaft in Verbindung mit bilingualen Fächern ging an Angelina Weiser und wurde von Ausbildungsleiter Michael Vieth mit den Worten übergeben, dass die jungen Erwachsenen immer mit dem nötigen Weitblick in die Zukunft gehen mögen und sich auch nicht durch vermeintliche Rückschläge das positive Denken abringen lassen sollen.

Der Preis des Landrats ging an Nikita Gerhardt als Jahrgangsbesten. Foto: Eduard-Spranger-Schule

Carina Schwenker, stellvertretende Schulleiterin, zog eine Bilanz der letzten drei Jahre und legte dabei den Fokus auf die persönliche Weiterentwicklung der Absolventen, die nun mit dem nötigen Wissen ausgestattet seien, neue Wege zu beschreiten „Ihr tretet die Wanderung Abitur als Jugendliche an und verlasst uns nun als junge Erwachsene.“

Die Jahrgangsrede des Abiturjahrgangs hielten Elektra Buchmann und Markus Luft, die als Kernbotschaft das positive Miteinander von Lehrern und Schülern heraushoben, auch wenn in manchen Fächern und manchen Schulstunden das Engagement teilweise auf Schülerseite zu einseitig vertreten gewesen sei.

Die Tutorinnen Anita Gessler, Anne Kathrin Puschner und Ivonne Sonnenschein-Haizmann sowie die Tutoren Joachim Giek, Philipp Hemper, Martin Pohl und Stefan Bäuerle richteten vor der Zeugnisübergabe persönliche Worte an die einzelnen Klassen und wünschten „ihren Schützlingen“ für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Die offizielle Verabschiedung des diesjährigen Abiturjahrgangs im Kurtheater Freudenstadt wurde musikalisch von zwei Abiturientinnen, Elektra Buchmann und Sophia Schuler, sowie dem Abiturient Felix Gaiser feierlich umrahmt. Anschließend fand im Kursaal der Abiball statt, der vom Abiballkomitee vorbereitet und organisiert wurde.

Der erfolgreiche Abiturjahrgang 2024

Die Schüler, die die Prüfung bestanden und damit die Allgemeine Hochschulreife erworben haben:

Klasse J2/1 (Profil Wirtschaft): Caleb Appel, Urs Billmaier (Belobigung), Samira Lisa Fattorusso, Leon Fink, Patrick Gareis, Nikita Gerhardt (Preis des Landrats, Preis der Sparkassen-Stiftung Fremdsprachen, DMV-Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Markus Luft (Preis der SMV, Belobigung), Alexandra Luger, Rinesa Muzaqi, Thomas Schmidtlein (Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Preis der SMV, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Luca Umhofer, Simon Wirth (Belobigung), Levan Zucker, Dijan Zumeri. Klasse J2/2 (Profil Wirtschaft): Manisha Fernando, Lisa Finkbeiner, Jeanette Franz, Carolin Fritz, Lisa Haibt (Belobigung), Jenna Hornberger, Isabelle Illsinger, Livy Jolin Miller (Belobigung), Lara Marie Schaber, Lisandro Schenk, Max Sieber, Carina Maria Strebel, Michelle Chiara Sturm (Preis für besondere Leistungen im Fach Biologie, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Simraj Kaur Thandi Deol, Mert Tüzün. Klasse J2/3 (Profil Wirtschaft): Rojin Barkin, Klara Baumann (Belobigung), Felix Bok, Joe-Leon Epple (Schulpreis), Jonas Gehrmann (Belobigung), Patrick Harter, Simon Klaiß (Belobigung), Tia Luz (Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für herausragende sportliche Leistungen), Ansgar Neumann, Sonique Plaz, Valentin Pop (Belobigung), Ruben Rieger, Lars Sandelmann, Konrad Schaber (Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für herausragende sportliche Leistungen, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Marie Schauer, Timo Sökler (Wirtschaftsförderpreis der Sparkassen-Stiftung, Preis für besondere Leistungen im Fach Informatik, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Vanessa Straub. Klasse J2/4 (Profil Wirtschaft): Elektra Buchmann (Preis der SMV), Felix Haas (Belobigung), Nele Klumpp, Jana Kober (Paul-Schempp-Preis für die beste Leistung in evangelischer Religionslehre, Belobigung), Robby Kovac, Sara Lopes Monteiro,Selina Maier, Leon Paschke, Malin Pfau (Belobigung), Michèle Plocher (Belobigung), Friedrich Schulz, Julia Seeck, Jana Stier und Ben Thurau. Klasse J2/5 (Profil Internationale Wirtschaft): Johanna Becker (Belobigung), Lia Burkhardt, Romas Eleftheriadis, Felix Gaiser (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e.V.), Vanessa Gaiser (Belobigung), Xenia Küfner, Nico Lägeler, Ivan Podkopaev, Lara Rath, Sophia Schuler, Ben Johann Schüre, Samuel van Loo, Yara Vees, Christian Ziefle (Belobigung). Klasse J2/6 (Profil Internationale Wirtschaft): Amila Bavrk (Preis für besondere Leistungen im Fach Spanisch, Belobigung), Leon Braun, Tara Dumencic, Eric Gruber (Belobigung), Aida Osmancevic (Belobigung), Mia Peranovic, Amir Raddadi, Angelina Schwarz, Phillip Spielmann, Angelina Weiser (Sonderpreis im Fach Internationale Wirtschaft in Verbindung mit bilingualen Fächern, gestiftet von der Firma Arburg, Studienstiftung des Deutschen Volkes, e-fellows-Online-Stipendium, Schulpreis), Lorie-Jaelle Wolf.