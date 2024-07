1 Nach sehr guten Ergebnissen bei den Abiturprüfungen verlässt der bislang leistungsstärkste Jahrgang in der Schulgeschichte das Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen. Die glücklichen Absolventen feiern ihren schulischen Erfolg mit einem glanzvollen Abiball. Foto: Tim Gehrke

Die Hälfte der Abiturienten am Fürstenberg Gymnasium in Donaueschingen hat mit einer 1,0 abgeschlossen, der Notendurchschnitt liegt bei 1,9. Das gab es so noch nie am Gymnasium. Für die Abiturienten geht es jetzt hinaus in die weite Welt – mit einem „Rucksack voller Erfahrungen“









Link kopiert



„Dieses Ergebnis ist bisher einmalig in unserer langen Schulgeschichte!“ So gratulierte Schulleiter Mario Mosbacher in seiner Begrüßung dem Abitur-Jahrgang 2024 zu seinem herausragenden Abschneiden.