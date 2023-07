Neun Schüler erreichten sogar einen Notendurchschnitt im Bereich von 1,0 bis 1,5 und bekamen dafür einen Preis: Felix Fleig, Jonas Häring, Alina Hettinger, Selina Leibold, Loreen Mayer, Lisa Morlang, Sarah Mulfinger, Victoria Ohlhauser und Ksenija Zoric.

Zusätzlich erhielten alle Preisträger den E-Follows-Preis. E-Fellows ist ein Netzwerk, das hauptsächlich Studenten fördert.

Nach den Super-Neun nun die Super-Sieben

Den hervorragenden Gesamteindruck komplettierten sieben Schüler im Notenbereich von 1,6 bis 2,0 mit einer Belobigung: Victoria Golubnitschi, Emely Hermle, Justin Lotwin, Maike Marquart, David Mattes, Nele Moosbrucker und Joana Schätzle.

Zahlreiche Preise

Neben den Preisen und Belobigungen gab es noch weitere Sonder- und Fachpreise: Der Förderverein Gesellschaft der Freunde des Gymnasiums (GdF) stiftete Preise für hervorragende Leistungen: im Fach Englisch für Selina Leibold, im Fach Spanisch für Victoria Golubnitschi und Ksenija Zoric und im Fach Biologie für Sarah Mulfinger.

Für besondere Leistungen in Deutsch belohnte die Literarische Gesellschaft Alina Hettinger mit dem Scheffel-Preis.

Einen weiteren Fachpreis erhielt Alina Hettinger in Wirtschaft, gestiftet von der Vereinigung Südwestmetall.

Mathe und Sport vereint

Der Mathematik-Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ging an Felix Fleig, ebenso zwei Sport-Preise: die Alfred-Maul-Medaille des Regierungspräsidiums Freiburg und – als besondere Auszeichnung – der Landessportpreis des Kultusministeriums Baden-Württemberg.

Für besondere Leistungen in Physik wurden Jonas Häring und David Mattes mit Fachpreisen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geehrt.

Über den Otto-Dix-Abiturpreis für besondere Leistungen in Bildender Kunst freute sich Lisa Morlang.

Den Preis des Schulverbands Gosheim-Wehingen für den Jahrgangsbesten, überreicht vom Wehinger Bürgermeister Gerhard Reichegger, sicherte sich Felix Fleig. Außerdem wurde Felix Fleig für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen.

Loreen Mayer erhielt den Preis des Elternbeirats, der vergeben wird für Schüler, die insgesamt eine sehr gute Leistung erbrachten, aber in keinem Fach einen Sonderpreis erhalten haben.

Zum Schulabschluss belohnt wurden besondere Leistungen und Engagement im sozialen und außerunterrichtlichen Bereich. Luzia Dreher und Ksenija Zoric wurden dafür von der Kreissparkasse Tuttlingen mit einem Sozialpreis geehrt.

Eindrucksvolles Gedicht

Alle, die sich bei der Ganztagesbetreuung, in Arbeitsgemeinschaften, in der Hausaufgabenbetreuung oder in der Gruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ engagierten, erhielten in ihren Zeugnismappen einen Qualipass, der auch als Leistungsnachweis für Bewerbungen anerkannt ist.

Überreicht wurden alle Auszeichnungen beim Abiball in der Schlossberghalle in Wehingen. Die Abiturienten bedankten sich mit einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm.

Einer der Höhepunkte war ein eindrucksvoller Gedichtvortrag von Ksenija Zoric. Darin blickte sie teils fröhlich, teils wehmütig auf ihre Schulzeit zurück. Ein gelungener Abend in festlicher Atmosphäre.