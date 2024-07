Abitur an der TO der PMHS in Balingen: Alexander Saal erreicht die Traumnote 1,0

Abitur an der TO der PMHS in Balingen

1 Die frischgebackenen Abiturienten Foto: Schule

Die Abiturienten der Technischen Oberschule (TO) an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen haben ihre Reifezeugnisse erhalten.









Nach zwei Jahren an der Technischen Oberschule der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen durften eine Schülerin und elf Schüler ihre Hochschulreife entgegennehmen. Die Abiturienten der TO haben in der Regel schon einen anderen Abschluss in der Tasche, wenn sie sich anmelden: den Facharbeiterbrief in einem technischen Ausbildungsberuf. Auf dem sogenannten „zweiten Bildungsweg“ können sie dann in zwei Jahren das Zeugnis der Allgemeinen oder der Fachgebundenen Hochschulreife erwerben.