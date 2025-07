Das Abitur ist geschafft – 39 Abiturienten des des Wirtschaftsgymnasiums Nagold feiern ihren Abschluss in der Daxburghalle in Hochdorf.

39 Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Kaufmännischen Schule Nagold wurden feierlich die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife überreicht.

Jahrgangsbeste sind Frederik Francis Jung und Tim Seifert mit einem Schnitt von 1,3. Der diesjährige Jahrgang erzielte einen Gesamtschnitt von 2,55.

Am frühen Abend feierten die Abiturientinnen und Abiturienten die Übergabe ihrer Reifezeugnisse in der Daxburghalle. Unter Beifall zogen diese gemeinsam in die Halle ein und eröffneten den Abiball samt Zeugnisübergabe.

„Abiflation – Gute Noten unbezahlbar“

Schulleiterin Anja Breitling richtete zur feierlichen Zeugnisverleihung das Wort an die Abiturienten sowie an alle Gäste. In ihrer Ansprache verband sie das diesjährige Abimotto „Abiflation – Gute Noten unbezahlbar“ mit Reflexionen über Werte, Bildung und gesellschaftliche Entwicklungen.

Dabei verwies sie auch auf die persönlichen Wege einzelner Schülerinnen und Schüler, die über Haupt- oder Wirtschaftsschule zum Abitur gelangten. Anja Breitling würdigte zudem den Gemeinschaftsgeist des Jahrgangs, der in Projekten, gemeinsamen Erlebnissen und einer starken Klassengemeinschaft spürbar wurde.

Am Ende ihrer Rede wandte sie sich mit großem Dank an die Lehrkräfte und die Eltern. Sie alle hätten mit ihrem Einsatz das Fundament gelegt, auf dem dieser Jahrgang nun in die Zukunft aufbrechen könne.

Möglichst wenig Stolpersteine

Elternvertreter Rüdiger Jung gratulierte im Namen aller Eltern herzlich zum Abschluss. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte er ihnen möglichst wenige Stolpersteine – dafür umso mehr bereichernde Erfahrungen, inspirierende Begegnungen und unvergessliche Augenblicke.

Der Abiturient Frederik Francis Jung eröffnete seine Rede mit einem persönlichen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre an der KSN – eine Zeit, die für ihn und seine Mitschülerinnen und Mitschüler von Herausforderungen, gemeinsamen Erlebnissen und bleibenden Erinnerungen geprägt war.

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Matthias Schatto, Jennifer Heitmar, Maren Adrion, Aleksandar Bozic und Marcus Jooß blickten in ihrer gemeinsamen Rede auf die vergangenen drei Jahre zurück. Sie verglichen die Entwicklung des Jahrgangs mit dem Fliegenlernen junger Adler: Anfangs noch zögerlich und unsicher, haben die Schüler mit der Zeit Mut, Kraft und Selbstvertrauen gewonnen, um schließlich ihre eigenen Wege zu gehen.

Erinnerungen an gemeinsame Momente

Dabei erinnerten sie an viele gemeinsame Momente – Herausforderungen, die gemeistert wurden, lustige Erlebnisse, aber auch Zeiten, in denen Zusammenhalt und Unterstützung besonders wichtig waren.

Katja Lorenz, Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums, leitete die feierliche Zeugnisübergabe ein und überreichte 39 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Reifezeugnisse. Einige gefühlvolle und stimmstarke Musikstücke bildeten den musikalischen Abschluss der Feier, dargeboten von Abiturientin Lara Günther und begleitet von Alexander Virág. Im Anschluss daran feierten die Absolventen mit ihren Familien, Freunden und dem Lehrerkollegium ihr erfolgreiches Abitur in der geschmückten Daxburghalle in Nagold-Hochdorf.

Abitur am WG Nagold

Sonderpreise für besondere Leistungen:



Zuerkennung von Preisen und Belobigungen:



Die Abiturientinnen und Abiturienten: