Abitur am THG Schopfheim: Knapp 100 Schüler auf der Zielgeraden

Kommenden Montag starten am Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium die Abiturprüfungen: Endspurt für 95 Jugendliche nach 13 Jahren Schule.
In den kommenden zweieinhalb Wochen bis zum 8. Mai werden 95 Prüflinge am THG in ihren je drei gewählten Leistungsfächern eine schriftliche Prüfung ablegen. Anfang Juli folgen dann an zwei Tagen die mündlichen Prüfungen, die die Schüler in der Regel in zwei Fächern ablegen. Noch am Abend des letzten Prüfungstags dann Sektempfang und Überreichung der Abizeugnisse in Kopie, eine Woche später der offizielle Abschluss beim Abiball in der Stadthalle – und tschüss THG!