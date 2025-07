Insgesamt haben 84 Schülerinnen und Schüler aus den vier Profilfächern Gestaltungs- und Medientechnik (GMT), Informationstechnik (IT), Mechatronik (MT) und Umwelttechnik (UT) die allgemeine Hochschulreife erworben. Der Gesamtnotenschnitt beträgt 2,4. Chiara Lo Medico und Matthias Evic schafften die Traumnote 1,0.

Wie jedes Jahr fand der Abiball des Technischen Gymnasiums (TG) in der Stadthalle in Balingen statt. Nach dem offiziellen Auftakt mit der Rede des Schulleiters und der Zeugnisausgabe verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrern.

In seiner Rede bilanzierte PMHS-Schulleiter Matthias Bodmer: „Nach 13 Jahren, tausenden Schulstunden, hunderten Klausuren und Prüfungen werden Sie in wenigen Minuten Ihr Abiturzeugnis in den Händen halten.“

„Egal, was Sie auch planen, packen Sie es an“

Mit dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife hätten die Abiturientinnen und Abiturienten „eine ganze Palette von Kenntnissen und Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Vor allem haben Sie gezeigt, dass Sie ein Ziel, welches Sie sich gesetzt haben, erreichen können.“

Das Abitur sei die Eintrittskarte zu einem Studium an allen Hochschulen und Universitäten in Deutschland und weltweit. Vielleicht, so Bodmer, hätten die Absolventen sich aber auch für eine Berufsausbildung entschieden. „Egal, was Sie auch planen, packen Sie es an. Gehen Sie Ihren Weg. Sie sind gut vorbereitet.“

Dabei richtete der PMH-Schulleiter zwei Appelle an die jungen Menschen, zum einen: „Nutzen Sie Ihr Wissen in dieser von vielen als kompliziert empfundenen Zeit. Überprüfen Sie Nachrichten, Fotos, Filme auf ihren Wahrheitsgehalt. Gehen Sie nicht Fake News und Manipulationen auf den Leim. Sie haben in den drei Jahren am TG gelernt, kritisch zu denken und verfügen über ausreichend digitale Kompetenzen, um reflektiert mit Nachrichten und Medien umzugehen. Und vor allem werden Sie all Ihr bisher erworbenes Wissen einsetzen können – und müssen – im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Damit Sie der Chef sind und die KI das Handwerkszeug.“

„Wir zählen auf Sie!“

Schulleiter Bodmer fuhr fort: „Und noch etwas möchte ich Ihnen ans Herz legen: Dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen, fällt nicht vom Himmel. Um beides zu erhalten, benötigen wir mutige und engagierte Menschen mit dem nötigen Hintergrundwissen und der Bereitschaft, sich einzusetzen. Wir zählen auf Sie!“

Die Abiturleistungen im Einzelnen

Es gibt 10 Preisträger (bis 1,6) und 19 Belobigte (bis 2,2). Der Gesamtschnitt beträgt 2,4. Eine Schülerin und ein Schüler erreichten die Traumnote 1,0: Chiara Lo Medico (Profilfach GMT) und Matthias Evic (Profilfach IT). Zusätzlich konnten etliche Sonderpreise vergeben werden.

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden ausgezeichnet

Preise erhielten: mit einem Gesamtschnitt von 1,0: Chiara Lo Medico und Matthias Evic; mit 1,1: Sophie Elea Haigis; mit 1,2: Ben Letsch und Marc Fischer; mit 1,3: Pia Umstätter; mit 1,4: Jascha Maier und Janne Naomi Görtler; mit 1,5: Helene Marie Menge und Laurin Ralf Oestringer.

Mit Belobigungen ausgezeichnet wurden

mit einem Gesamtschnitt von 1,7: Neo Kim Grespan, Henrieke Engelke und Paul Haas; mit 1,8: Annika Gekeler, Amelie Halfeev und Vincent Gabriel Dreher; mit 1,9: Felix Bodmer; mit 2,0: Fabian Bulach, Frederica Clara Fezer, Annina Habfast, Joshua Carl Staiger, Lucien Wenz, Philipp Stopper und Enza Del Campo; mit 2,1: Devin Janzen, Samuel Sickinger und Anneken Höll-Niederauer; mit 2,2: Gabriel Beck und Luisa Noelle Volk.

Folgende Sonderpreise konnten vergeben werden

Die Technikpreise der Sparkasse Zollernalb gingen an Sophie Haigis für das Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik, Matthias Evic für Informationstechnik, Jascha Maier für Mechatronik und Marc Fischer für Umwelttechnik. Den Abiturpreis und den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie eine einjährige Mitgliedschaft erhielt Matthias Evic. Der Abiturpreis Mathematik, den die Deutsche Mathematiker-Vereinigung für herausragende Abiturleistungen in diesem Fach vergibt, ging an Matthias Evic und Ben Letsch. Für die besten Leistungen im Fach Deutsch erhielt Amelie Halfeev den Scheffelpreis und eine fünfjährige Mitgliedschaft in der literarischen Gesellschaft. Den Schulpreis für Geschichte mit Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für politische Bildung erhielt Laurin Ralf Oestringer. Für die jeweils beste Leistung im Profilfach wurde der mit einem 100 Euro-Buchgutschein dotierte Sonderpreis der Vector-Stiftung vergeben. Diesen erhielten: Sophie Haigis für das Profilfach GMT, Matthias Evic für IT, Jascha Maier für MT und Marc Fischer für UT. Vergeben wurde außerdem der Schulpreis für romanische Sprachen (Französisch und Spanisch) inklusive Buchgutschein an Frederica Fezer. Außerdem haben Omar Al Kor, Olivia Brandstetter und Viktoria Mavridi das Französische Sprachdiplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) vom Ministère de l’Education Nationale erhalten.

Die weiteren Abiturienten (in alphabetischer Reihe) sind

Omar Al Kor, Vincent-Niclas Baumann, Jannis Bendrin, Aliah Joelle Bertsch, Olivia Maria Brandstetter, Joschua Bussmann, Anna Dehne, Marius Raphael Ertl, Nikodem Figlus, Nina Maria Flieg, John Haurich, Denis Horst, Stefan Jakobi, Morris Kamert, Letizia Klas, Daniel Klems, Arne Koch, Patrik Kolundzic, Johannes Korn, Lorena Krauser, Simon Laun, Carola Leopold, Markus Thomas Maier, Tim Massold, Viktoria Mavridi, Sahra Mrachacz, Roman Müller, Lukas Pasieka, Filippo Paun, Nina Pfaff, Lucas Paul Raczek, Tim Markus Rauch, Peter Rieger, Leana Ritter, Matthias Roth, Lukas Safronov, Lukas Sautter, Jana Schlagenhauf, Fabian Schlude, Sarah Schneider, Nick Laurens Schreiner, Leon Schulze Temming, Maximilian Skopp, Fabricio Steidinger, Lara Marina Stingel, Franziska Stumpp, Nihal Taylan, Johannes Thiel, Muhammed Uenal, Benedikt Walter, Nico Wohlschieß, Vicky Sofie Wolf, Moritz Zehnder und Luis Zent.