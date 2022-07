Abitur am OHG Nagold

4 Schulleiter Ulrich Hamann übergibt der Jahrgangsbesten Hannah Schlenker den renommierten Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen in Mathematik und Physik. Foto: Blass

Ihr Abitur in der Tasche haben 97 Schüler am OHG Nagold. Beim Abschluss in der Stadthalle wurden zahlreiche Preise vergeben.















Nagold - Nach zwei Tagen Prüfungsmarathon mit insgesamt 150 mündlichen Prüfungen durften Ulrich Hamann, Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums und die auswärtige Prüfungsvorsitzende, Oberstudiendirektorin Edith Drescher, 97 Abiturienten zum Abitur gratulieren.

Die Neuorganisation des Abiturs an allgemeinbildenden Gymnasien mit zwei vorgeschriebenen mündlichen Prüfungen für jeden Schüler, viele davon in Mathematik und Deutsch, stellten sowohl die Schülerschaft als auch Schulleitung und Lehrerschaft vor neue Herausforderungen.

Am Otto-Hahn-Gymnasium verliefen die Prüfungen sehr erfolgreich: Der Abiturdurchschnitt liegt bei 2,1 und 38 Schülerinnen und Schüler dürfen sich über eine Eins vor dem Komma freuen, davon haben acht sogar die 1,0 erreicht.

Die Abiturienten

Das Abitur bestanden haben: Ebhausen: Lena Bäuerle, Selina Braun, Amelie Brodrecht, Carolin Dürr, Daniel Esau, Saphira Koik, Leonie Kübler, Elisa Marie Ludwig, Johanna Marquardt, Luiza Saman, Marie Stockinger, Louis Völler, Anna Wahl, Lotta Louise Wegenast. Gärtringen: Ronja Stähle. Gäufelden: Luk Bartsch, Can-Emre Yigit. Haiterbach: David Böhmler, Selina Kerner, Gentiana Pireci, Alisa Xalter. Herrenberg: Jonathan Hartwig. Jettingen: Sarah Bertsch, Melanie Binder, Marc Eisenhardt, Theresa Lang, Amir Naftchi Kohan, Annie Contessa Ruff, Lena Schick, Katharina Schrottwieser, Finn Luca Stumm, Didem Uyanik. Mötzingen: Kledi Ahmetaj, Leonie Dittrich, Maja Grill, Gregor Hiller, Burcu Nur Karakum, Max Lippmann.

Nagold: Ole Becker, Eveline Breining, Vivian Breining, Angela Bucic, Mariel Bucic, Vivien Clermont, Luca Dold, Christian Kai Ehnes, Hanna Fingerhut, Lara Fröhlich, Jana Gerzen, Pascal Glemser, Maximilian Gutekunst, Michelle Gutekunst, Sophia Elena Haiß, Jasmin Halmetov, Frieder Halter, Josefine Hoffmann, Aysu Karayagiz, Paul Constantin Kawerau, Louisa Kelpin, Lea Kolak, Anastassia Konavko, Christina Kourtoglou, Frida Kubat, Kim Louisa Lauer, Lana Löffler, Annika Möhlmann, Aleyna Murat, Elisabet Ovcharenko, Luka Pilaj, Cora Pröbius, Paul Pröbius, Sophie Alicia Schäfer, Nathanael Schechinger, Selena Schulcz, Lara Schumann, Anna Lena Seeger, Marina Sturm, Rena Thiele, Tijen Üstündag, Max Wahr, Annika Walz, Valentin Walz, Emily Weitbrecht. Rohrdorf: Alea Göbel, Tim Schinko, Hannah Schlenker, Wildberg: Lara Brandl, Viktoria Bremer, Leon Freund, Colin Hemper, Shael Sofia Hernández Pintor, Emma Klara Knieps, Leonie Mast, Kevin May, Florian Riederer von Paar, Dennis Schwindhammer, Ben Luca Weimann.

Viele Preise

Die Preisträger: Vorschlag der Schule für eine Förderung durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes: Hannah Schlenker, Sarah Bertsch. Scheffelpreis für die besten Leistungen im Fach Deutsch: Amelie Brodrecht. Dr. Brosius-Preis für den jahrgangsbesten Abiturienten im Fach Französisch: Didem Uyanik. Preis der Stiftung Humanismus heute für hervorragende Leistungen in Latein: Rena Thiele, Leonie Dittrich, Katharina Schrottwieser, Theresa Lang, Marie Stockinger. Schulpreis der Stadt Nagold für die Schüler mit den besten Notendurchschnitten in den Fächern Geschichte/Gemeinschaftskunde/Geografie überreicht durch Bürgermeister Hagen Breitling: Sarah Bertsch. Fremdsprachenpreis des D.A.I. (Deutsch Amerikanischen Instituts Tübingen) Selena Schulcz. Preis des OHG für sehr gute Leistungen im Fach Spanisch: Sarah Bertsch und Ronja Stähle. Ferry-Porsche Preis für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik und Physik: Hannah Schlenker. Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als Anerkennung für hervorragende Leistungen im Fach Physik: Hannah Schlenker, Selina Kerner. Einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik: Ole Becker, Pascal Glemser, Michelle Gutekunst, Max Wahr. Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für den jahrgangsbesten Abiturienten mit Buch: Didem Uyanik. Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Anna Wahl, Johanna Marquardt. Karl-von-Frisch Preis für sehr gute Leistungen im Fach Biologie: Frida Kubert, Leonie Mast, Melanie Binder, Sarah Bertsch. Preis des OHG für sehr gute Leistungen im Fach Sport: Luk Bartsch. Otto-Dix-Preis für herausragende Leistungen im Fach Bildende Kunst: Selina Kerner. Preis des OHG für sehr gute Leistungen im Fach Musik: Theresa Lang. Paul-Schempp-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Evangelische Religionslehre: Anna Wahl. Südwestmetall Schulpreis für Ökonomie: Paul Kawerau. E-Fellows Stipendium: Elisa Ludwig, Lena Schick. Anerkennung für engagierte Tätigkeit im Schülerrat: Marc Eisenhardt, Amir Naftchi Kohan, Elif Aysu Karayagiz Sophie Schäfer. Sonderpreis Engagement Klimatage: Lara Fröhlich und Tim Schinko.