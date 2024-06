Abitur am Lahrer Scheffel-Gymnasium: Dreimal gab es die Traumnote 1,0

Abitur am Lahrer Scheffel-Gymnasium

1 Bei 22 Abschlüssen mit einer eins vor dem Komma sind gleich drei davon eine 1,0. Foto: Pixabay

Das Scheffel-Gymnasium Lahr verabschiedet 60 Abiturienten nach bestandener Prüfung.









Alle 60 am Scheffel-Gymnasium Lahr zur Prüfung zugelassenen Schüler haben nun ihre Reifeprüfung in der Tasche, heißt es in einer Mitteilung der Schule.