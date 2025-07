Sie haben die Prüfungen geschafft: 66 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen. Und es gab Top-Noten.

In der festlichen Aula nahmen die Absolventinnen und Absolventen am Mittwoch endlich ihr Zeugnis entgegen.

In seiner Rede warf Schulleiter Zoran Josipovic einen globalen Rückblick auf die vergangenen acht Jahre und betonte, dass in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr Herausforderungen warteten.

Lesen Sie auch

So appellierte er an die Abiturientinnen und Abiturienten, dass sich jeder und jede einbringen soll, jeder an seinem Platz: „Seien Sie mutig und entschlossen – ob als Bundeskanzler, Orthopädin, Rechtsanwalt oder Lehrerin.“

Die Abirede

In ihrer humorvollen und persönlichen Abirede blickten die Absolventinnen Sophie Forelle und Franziska Schlenker auf die Höhen und Tiefen ihrer Schulzeit am Gymnasium am Deutenberg zurück. Sie bedankten sich bei Lehrkräften, Eltern und Mitschülern – besonders bei „ChatGPT“, den sie scherzhaft als treuen Begleiter der vergangenen zwei Jahre würdigten.

In einzelnen Episoden aus dem Schulalltag – von skurrilen Unterrichtsszenen bis hin zu markanten Lehrerzitaten – zeichneten sie ein unterhaltsames Bild ihrer Schulzeit. Die Rede schloss mit einem motivierenden Appell, mutig, neugierig und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen – im Gepäck: das Abitur und ein Koffer voller Erinnerungen.

Für die musikalische Gestaltung sorgten die Musiklehrer Alex Ungelenk und Axel Schlenker gemeinsam mit Abiturient Damian Egert am Cello. Ungelenk und Schlenker präsentierten einen eigens komponierten G-A-D-Song, der die prägenden Momente der Schulzeit am Gymnasium am Deutenberg auf humorvolle und nachdenkliche Weise musikalisch zusammenfasste.

Zahlreiche Preise

Benjamin Baum erhält den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Leon Baumann wird mit dem Sozialpreis ausgezeichnet. Franziska Dürr erhält den Preis des Oberbürgermeisters für das beste Abitur, den Gemeinschaftskunde-Preis sowie den Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion. Damian Egert wird für seine Leistungen mit dem Musikpreis, dem Buchpreis und einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, dem Geografie-Preis und dem Biologie-Preis ausgezeichnet.

Clara-Marie Gruhl erhält den Scheffelpreis im Fach Deutsch sowie eine Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Henry Hoffmann wird mit dem Südwestmetallpreis im Bereich Wirtschaft geehrt. Victor Kirkov erhält den Mathematikpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV), den Waldmann-Preis für Mathematik und Englisch sowie einen Preis des Vereins für Sozialpolitik. Lucia Raimundo Salat und Lynn Schartel werden jeweils mit dem Theaterpreis ausgezeichnet. Ruiyang Ren erhält den Französischpreis und wird für den Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft vorgeschlagen. Mirja Wohlfahrt erhält den Waldmann-Preis für Mathematik und Englisch.

Das ist die Jahrgangsbeste Franziska Dürr (links) mit ihrer Tutorin Christine Messnrer. Foto: GaD/Dennis Scheu

Franziska Dürr, Damian Egert und Johanna Siegel werden mit einem Abiturschnitt von jeweils 1,0 für die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen. Benjamin Baum, Franziska Dürr, Damian Egert, Clara Gruhl, Giulia Kaminski, Victor Kirkov, Maritta Lehmann, Lucia Raimundo Salat, Lynn Schartel, Johanna Siegel, Marlene Tutsch, Johanna Welte, Mirja Wohlfahrt und Louis Wöhrle erhalten das e-fellows-Online-Stipendium.

Für ihre insgesamt sehr guten Leistungen im Abitur erhalten Benjamin Baum, Franziska Dürr, Damian Egert, Clara-Marie Gruhl, Giulia Kaminski, Victor Kirkov, Maritta Lehmann, Lucia Raimundo Salat, Ruiyang Ren, Lynn Schartel, Johanna Siegel, Marlene Tutsch, Johanna Welte, Mirja Wohlfahrt und Louis Wöhrle einen Schulpreis.

Zudem werden Hadi Ahmad, Leon Baumann, Inka Benzing, Sophie Forelle, Donika Haxhiu, Henry Hoffmann, Khoshbo Isaghzadeh, Jana Käfer, Afina Krishnakumar, Apurva Krishnakumar, Franziska Schlenker und Ema Vrljic für ihre guten Leistungen mit Lob ausgezeichnet.

Die 66 Schüler

Das Gymnasium am Deutenberg mit dem Abitur oder dem schulischen Teil der Fachhochschulreife verlassen Hadi Ahmad, Mona Amma, Nikolaos Andreadis, Benjamin Baum, Leon Baumann, Moritz Beer, Betty Beetz, Elias Beier, Inka Benzing, Jetmir Bruqi, Sophia Caster, Franziska Dürr, Damian Egert, Emily Ekincioglu, Maksim Fleischer, Sophie Forelle, Clara Gruhl, Niklas Halder, Donika Haxhiu, Henry Hoffmann, Khoshbo Isaghzadeh, Hannah Jauch, Jana Käfer, Giulia Kaminski, Simge Kaya, Victor Kirkov, Nikita Kling, Robin Kokulan, Letitia Kolla, Afina Krishnakumar, Apurva Krishnakumar, Daniel Kulcsar, Maritta Lehmann, Annika Link, Noah Malik, Laura Markovic, Jonathan Maurer, Jan Milde, Silvio Milia, Shannon Möllmann, Nicole Podschiwalow, Lucia Raimundo Salat, Ruiyang Ren, Rafael Renner, Safak Sarica, Lynn Schartel, Franziska Schlenker, Jonas Schneider, Mathis Schondelmaier, Lara Schönher, Matti Schwarzwälder, Yousef Shaikheleid, Johanna Siegel, Nicole Stranjik, Alexia Terre, Tim Tissen, Sabira Tupaja, Marlene Tutsch, Ritschard Ulrich, Ema Vrljic, Huong Thi Vu, Nina Wangler, Philipp Wannack, Johanna Welte, Mirja Wohlfahrt und Louis Wöhrle.