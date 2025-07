30 Abiturienten am Hermann-Hesse-Gymnasium (HHG) bekommen ihr Zeugnis.

Im Rahmen des glanzvollen Abiturballs im Bad Liebenzeller Spiegelsaal übergab Schulleiter Markus Köcher die Abiturzeugnisse an die Absolventen und beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg. Er vermeldete erfreut, dass sieben Absolventen eine Eins vor dem Komma haben und dass bei dem Abitur 2025 am HHG der Gesamtdurchschnitt von 2,3 erzielt wurde.

Köcher wertete dies als ein gutes und sehr erfreuliches Ergebnis, das in etwa dem Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg entspricht. Die mündlichen Abiturprüfungen, die in diesem Jahr durch Oberstudiendirektor Marco Finkbeiner vom Richard-von-Weizäcker-Gymnasium Baiersbronn abgenommen wurden und bei denen viele Abiturienten noch einmal zu großer Form aufgelaufen sind, liegen erst etwa zwei Wochen zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Absolventen

Das Abitur 2025 am Hermann-Hesse-Gymnasium haben bestanden: Marlon Adam, Sam Ahmad, Annalena Berta, Sebastian Bez, Tim Blaich, Silvan Derbogen, Patrick Engel, Leandro Ferreira, Chelsea Flad, Maja Fryges, Lizzy Gebhard, Darian Hoelper, Michael Hoss, Luana La Rocca, Hannah Lutz, Giulia Merico, Felix Merkle, Luca Miraglia, Hannes Nothacker, Robin Nothacker, Chiara Pfrommer, Anna Politzky, Silas Ramm, Elias Rathfelder, Jannick Rose, Julia Schaible, Nikita Sommer, Katharina Sperling, Sam Strobel und Nico Vischer.

Beste Abiturienten sind Marlon Adam mit einem Durchschnitt von 1,2, Anna Politzky (1,3), Elias Rathfelder und Hannah Lutz (beide 1,7 ).

Preise vergeben

Marlon Adam erhielt den vfs-Abiturpreis für Wirtschaft und den Preis der Willy und Margot Seiferheld Stiftung. Silas Ramm wurde mit dem Scheffel-Preis für Deutsch gewürdigt. Anna Politzky wurde mit dem Paul-Schempp-Preis für Evangelische Religion und der Alfred-Maul-Medaille für Sport geehrt. Elias Rathfelder wurde der DPG-Preis (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft) verliehen, und Anna Politzky sowie Sebastian Bez konnten sich über den Preis des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands in Geschichte freuen.