An den Beruflichen Gymnasien (TG, WG und SGGS) in Nagold begann am 1. April für insgesamt 139 Abiturientinnen und Abiturienten die schriftliche Abiturprüfung.

Am ersten Prüfungstag wurden die Schülerinnen und Schüler in Englisch geprüft. An den folgenden drei Tagen finden die Prüfungen in den Naturwissenschaften mit Biologie, Physik, Chemie sowie in Informatik statt.

In der darauffolgenden Woche stehen an drei weiteren Tagen die Abiturprüfungen im Profilfach (Technischen Gymnasium: Mechatronik, Technik und Management, Gestaltungs- und Medientechnik (GMT), Wirtschaftsgymnasium: Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium, Profil Soziales: Pädagogik und Psychologie), in Mathematik, in Religion, in Ethik und in Geschichte mit Gemeinschaftskunde an.

Schlusslicht bildet nach den Osterferien das Fach Deutsch.