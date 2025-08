Abistreich in Rottenburg: „Die Reaktion finde ich stark“

Ich muss zugeben – ich hätte gerne die Gesichter der Jungs und Mädels gesehen, als man festgestellt hat, dass die abwaschbare Farbe so abwaschbar nicht ist. Aber die darauf folgende Reaktion finde ich „stark“. Anstatt sich verantwortungslos vom Acker zu machen oder zu heulen „das haben wir nicht gewollt“, übernimmt man Verantwortung für den wohl unabsichtlich aus dem Ruder gelaufenen Streich und will für die Schadensbeseitigung selbst sorgen – Respekt!

„Vielleicht findet sich noch ein Maler“

Da könnten sich so manche Kreise in diesem Lande, für welche Verantwortung eine Ansammlung von Buchstaben ist, eine große Scheibe abschneiden. Vielleicht findet sich jetzt auch noch der eine oder andere Maler (-meister) im Unruhestand, welcher diesen Jungs und Mädels helfend unter die Arme greift, damit man am Ende den einen oder anderen Euro sparen kann, denn allzu Dicke hat man es in jungen Jahren auch nicht unbedingt. Hoffen wir nun einmal, dass es da nicht irgendeine Verordnung gibt, welches dies verbietet.

Eines ist aber auch sicher – ein „Streich“ fürs Leben – bei zukünftigen Jahrgangsfeiern hat man immer ein Thema, worüber man sich dann trefflich auslassen kann und wird.

