Abistreich in Rottenburg: „Das schweißt uns richtig zusammen“

Lina Heege, Abiturientin am Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg, erzählt, wie es zum missglückten Abistreich am kam. Jetzt laufen die Streicharbeiten.
Was als Abistreich gedacht war, wurde zum kostspieligen Renovierungsprojekt. Etwa 70 Abiturientinnen und Abiturienten des Eugen-Bolz-Gymnasiums Rottenburg müssen in den Sommerferien den Schaden beseitigen, den sie mit vermeintlich harmloser Sprühkreide angerichtet haben. Eine von ihnen ist Lina Heege. Die ehemalige Schulsprecherin spricht jetzt auch für die Gruppe, die den Fehler wiedergutmachen will.