Abifeier in Baiersbronn: Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium verabschiedet 26 Absolventen

Bei der Abiturfeier des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in der Schwarzwaldhalle Baiersbronn wurden 26 Abiturienten verabschiedet.

Der Notendurchschnitt aller 26 Abiturienten des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums lag bei 2,16, acht der Abiturienten erhielten ein Lob (Notendurchschnitt 1,6 bis 2,0), zwei von ihnen durften einen Preis für außergewöhnliche Leistungen entgegennehmen (1,5 und besser), heißt es in der Pressemitteilung des Gymnasiums. Für das beste Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,3 wurde Maja Hörmann mit dem Preis der Gemeinde ausgezeichnet.

Schulleiter Marco Finkbeiner gratulierte den Abiturienten und blickte auch aus Elternperspektive auf den Schulabschluss: „Für die Eltern bedeutet das auch loszulassen und das Kind in das Leben zu entlassen.“ Finkbeiner riet den jungen Erwachsenen, auf ihre eigenen Kraftquellen zu vertrauen: „Ich wünsche Euch, dass wertvolle Beziehungen Euer Leben bereichern.“

Auch Bürgermeister Michael Ruf gratulierte den Absolventen und machte deutlich: „Wir brauchen Menschen wie Sie, die nicht nur konsumieren, sondern auch gestalten wollen.“ Ruf ermutigte die Schüler, in der Welt Erfahrungen zu sammeln, sich aber stets daran zu erinnern, woher sie kommen.

Blumen für die Eltern

Die Tutorinnen Christiane Junker und Stephanie Zepf blickten in ihren Ansprachen auf eine erlebnisreiche Zeit mit ihren Klassen zurück und hatten kreative Geschenkideen für ihre Schützlinge vorbereitet.

Feierlich gestaltete dann das Schulleiterteam mit Schulleiter Marco Finkbeiner, Stellvertreter Thorsten Heß und Abteilungsleiterin Simone Steinbach die Zeugnisübergabe. Die Abiturienten nahmen ihr Zeugnis mit Stolz entgegen, während sich viele Eltern gerührt zeigten und Bilder von dem Ereignis machten. Die Eltern wurden schließlich von ihren Kindern mit Blumen beschenkt.

Lara Koelblin spricht über Mobbing

Nachdenkliche Töne stimmte Scheffelpreisträgerin Lara Koelblin an. In ihrer Rede ging sie auf das sensible Thema Mobbing ein und berichtete mit bewegenden Worten von eigenen Mobbing-Erfahrungen, heißt es weiter. „Das Thema darf nicht ausgegrenzt werden“, betonte Lara Koelblin und ermutigte dazu, Schule als sicheren Ort zu gestalten.

Stellvertretend für alle Schüler dankte David Faißt den Lehrkräften. Kurzweilige Präsentationen, Lehrer-Schüler-Spiele und musikalische Beiträge rundeten den gelungenen Abend ab.

Die Abiturienten und ihre Auszeichnungen

Abiturienten

Die Schulabgänger in alphabetischer Reihenfolge: Juliana Aloshyna, Andre Daum, Sebastian Doll, Katie Fahrner, David Faißt, Alina Fielker, Kathrin Finkbeiner, Timmo Finkbeiner, Massimo Granati, Christian Haist, Elias Hörmann, Maja Hörmann, Celina Keuchel, Lara Koelblin, Jule Mohrlok, Sophie-Marie Nübel, Miriam Osberger, Nevio Pfeifle, Julie Pflug, Jannek Rothfuß, Hugo Schäfer, Nils Schleh, Krishdeep Singh, Patrick Stoll, Emil Tebbe, Hannah Thießen, Theo Wezel

Preise

Mit Preisen wurden belohnt: Katie Fahrner (Gesellschaft Deutscher Chemiker), Kathrin Finkbeiner (Verein Deutsche Sprache; Paul-Schempp-Preis), Christian Haist (Sozialpreis des Fördervereins), Maja Hörmann (Preis der Gemeinde für das beste Abitur), Lara Koelblin (Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft), Hugo Schäfer (Deutsche Physikalische Gesellschaft; Alfred-Maul-Gedächtnismedaille), Nils Schleh (Deutsche Mathematiker Vereinigung), Theo Wezel (Gesellschaft Deutscher Chemiker)