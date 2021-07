1 Der Abiball darf stattfinden. Trotzdem haben die Abiturienten durch Corona noch einige Einschränkungen: die Party nach dem offiziellen Teil fällt aus. (Symbolfoto) Foto: Roland Holschneider/dpa

Je nach Inzidenzstufe darf der Abiball in Baden-Württemberg unter bestimmten Hygienemaßnahmen stattfinden. Wir haben uns umgehört: Wie haben die Schulen in der Region die Verabschiedung ihrer Abiturienten geplant?

Oberndorf - "Wir haben unser Bestes gegeben und versucht, mit unserer Planung das Bestmögliche rauszuholen", erzählt Madeleine Müller, Abiturientin am Gymnasium in Albstadt-Ebingen. Gemeinsam mit dem Schulleiter Christian Schenk und ihrer Mitschülerin Nina Assadollahniajami hat sie die Planung der feierlichen Zeugnisübergabe für den 27. Juli übernommen.

Ein klassischer Abiball findet am Gymnasium Ebingen in diesem Jahr nicht statt. Die ständig wechselnde Corona-Verordnung und der Respekt vor der Delta-Variante des Virus stimmt das Trio vorsichtig: "Wir gehen für die Planung von der Inzidenzstufe zwei aus, weil wir ja nicht wissen, wie sich die Lage entwickelt", äußert Nina Assadollahniajami ihre Unsicherheit. Trotzdem stehe im Vordergrund, dass jeder die Begleitpersonen mitbringen könne, die er möchte. Auch wenn damit mehr Organisationsaufwand verbunden sei, weil laut Corona-Verordnung des Landes insgesamt nur 250 Gäste zulässig sind.

Leere Abikasse, aber festliche Kleiderordnung

Bisher hat das Abiball-Komitee, in dem die beiden Schülerinnen vertreten sind, geplant, einen Sektempfang zu machen und Häppchen anzubieten. "Vielmehr gibt die Abikasse leider nicht her, weil wir durch Corona nicht so viele Chancen hatten, Geld zu sammeln", stellt Madeleine Müller fest. Außerdem gehört die festliche Robe zu einem Abiball dazu. Es sei mit allen aus der Klassenstufe abgesprochen, sich festlich zu kleiden. "Wir versuchen das Bestmögliche rauszuholen, dass alle das Gefühl haben, dass es ein richtiger Abiball wird." Und das auch mit Masken- und 3G-Nachweispflicht.

Grundsätzlich ist die Stimmung der Abiturienten am Gymnasium Ebingen gut. Die beiden Schülerinnen finden dafür die passenden Worte: "Klar, Corona hat uns die Planung sehr erschwert. Trotzdem sind wir froh, dass wir wenigstens ein bisschen die Möglichkeit haben, was zu machen, weil es einfach zum Abschluss dazugehört."

Auch in Rottweil steht der Termin für die "sommerlich festliche" Abschiedsveranstaltung an der Nell-Breuning-Schule. Hier bereiten sich die Mädchen der Abschlussklassen darauf vor, noch rechtzeitig ein passendes Kleid für diesen Tag zu organisieren. Es soll mit fünf Klassen sowie Lehrern und Eltern gefeiert werden. Insgesamt mit ungefähr 400 Personen. Und das zu Corona-Zeiten? Ja, denn zum Teil findet die Verabschiedung der Abiturienten im Freien statt. Außerdem gilt seit dem 28. Juni eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die es je nach Sieben-Tage-Inzidenz erlaubt, dass eine Veranstaltung wie ein Abiball stattfinden kann.

Stadthalle wegen Impfzentrum keine Option

An der Nell-Breuning-Schule findet die Veranstaltung im Innenhof statt. In der Stadthalle in Rottweil kann dieses Jahr nicht gefeiert werden, da dort das Kreisimpfzentrum aufgebaut ist. Neben der veränderten Location und den hinzu gekommenen Hygieneauflagen sei das Programm ähnlich wie die letzten Jahre, berichtet der zuständige Lehrer Siegmar Kettner. Es gebe diverse Ansprachen, kleinere Programmpunkte mit Musik und Tanz sowie die Zeugnisübergabe an sich. Häppchen seien zum Essen geplant. Die Abiturientin Nadine Reiser ist mit dieser Lösung zufrieden: "Klar wäre es schöner, wenn man auch was Richtiges hätte, so wie man es halt kennt. Aber den Umständen entsprechend finde ich es eigentlich eine ganz gute Lösung."

Das Rottweiler Leibniz-Gymnasium (LG) macht es ähnlich wie die Nell-Breuning-Schule. Allerdings erst am 23. Juli. Ein richtiger Abiball finde nicht statt - vielmehr eine festliche Abifeier im Innenhof des Gymnasiums, so Mirjam Groß vom LG, die für die Organisation der Feier verantwortlich ist. Sie fasst die Veranstaltung folgendermaßen zusammen: "Wir haben eine Abifeier mit Getränken, im Freien und ohne Essen". Obwohl 1500 Gäste erlaubt sind, wird die Feier mit ungefähr 250 Personen stattfinden. Dazu zählen die etwa 60 Abiturienten mit ihren Eltern und Geschwistern.

Die neue Verordnung mache die Organisation einfacher, so Groß. Man müsse die Gäste nicht testen, es gebe keine Masken- und Abstandspflicht und man könne den Innenhof normal stuhlen. Natürlich gebe es trotzdem ein Hygienekonzept, zu dem gehöre, dass auch alle Daten der Anwesenden erfasst werden. Was die Planung neben Corona allerdings schwieriger mache, sei das Wetter, da die Abifeier draußen stattfinden soll.

Regelungen nach Inzidenzstufen

Die neuen Regelungen für Veranstaltungen werden an vier Inzidenzstufen festgemacht. Unabhängig von der Inzidenzstufe muss die Schule ein Hygienekonzept für den Abiball erstellen, in dem dargestellt wird, wie die Hygienevorgaben auf dem Ball umgesetzt werden. Der Kreis Rottweil und der Zollernalbkreis liegen in Stufe eins - also der Inzidenzstufe unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von zehn.

Wenn ein Landkreis sich in dieser Inzidenzstufe befindet, darf eine öffentliche Veranstaltung, zu dem ein Abiball laut dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zählt, stattfinden. Bei den geltenden Maßnahmen wird zwischen Feiern im Freien und in Innenräumen unterschieden:

Draußen dürfen in dieser Stufe maximal 1500 Personen zusammen feiern. Sie brauchen dafür keinen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest, keinen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis. Ab einer Personenzahl von 300 Gästen muss allerdings eine Maske getragen werden. Die Maskenpflicht und die 3G-Regelung sind an die Personenanzahl im Raum gebunden. Sind 60 Prozent der Räumlichkeit mit Gästen belegt, treten diese Maßnahmen in Kraft. Abstände müssen jedoch nicht zwingend eingehalten werden.

In einem geschlossenen Raum darf ein Abiball innerhalb der ersten Inzidenzstufe mit maximal 500 Gästen stattfinden. Es gilt die Maskenpflicht, ein 3G-Nachweis ist nicht notwendig. Erst ab einer 60-prozentigen Auslastung der Kapazität gilt die Nachweispflicht eines negativen Tests, einer Genesung oder einer vollständigen Impfung.

Regelungen in Inzidenzstufe zwei

Was passiert, wenn die Inzidenzen wieder steigen? Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz über zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, rutscht der jeweilige Landkreis in die nächste Inzidenzstufe, in der andere Maßnahmen gelten. Auch in der zweiten Inzidenzstufe (zwischen zehn und 35) dürfen Veranstaltungen wie Abibälle stattfinden. Im Freien aber nur mit maximal 750 Personen, ohne negativen Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder Geimpften-Nachweis. Ab 200 Personen gilt die Maskenpflicht. Findet die Veranstaltung drinnen statt, sind bis zu 250 Personen mit Maske zulässig.

Keine Party in diesem Jahr

Nach dem offiziellen Teil ist die Verabschiedung der Abiturienten vorbei und die Party im Anschluss dürfe nicht in den Räumlichkeiten der Schulen oder Hallen stattfinden. Wenn die Absolventen also feiern möchten, werden sie dies im privaten Rahmen tun müssen - natürlich gemäß den Regeln der aktuell geltenden Corona-Verordnung.