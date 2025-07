Ein ausgezeichneter Abiturs-Jahrgang lief mit schwungvoller Musik und gekonnter Choreographie in die Tälesee-Halle ein. Ausgezeichnet in vielerlei Hinsicht, denn allein schon der herausragende Abischnitt von 2,0 spricht Bände, liegt das Martin-Gerbert-Gymnasium damit doch deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Außerdem erreichten sechs Abiturientinnen und Abiturienten die Traumnote 1,0. Weit über zwanzig Schülerinnen und Schüler durften sich über eine Eins vor dem Komma freuen.

Viel Engagement gezeigt

Wirklich ausgezeichnet ist aber auch, dass alle 52 nun ihr Abitur in der Tasche haben. So prägten Stolz und ein festlicher Rahmen den Abend, der mit Worten des Schulleiters Volker Offenhäuer eröffnet wurde. Er wies auf all die unterschiedlichen Persönlichkeiten hin, die nun ihr Abitur gemeistert haben. Hinter allen stehe eine ganz eigene Geschichte. Er habe, so Offenhäuser feierlich, einen sehr engagierten Jahrgang vor sich, welcher das Motto des Gymnasiums „Miteinander geht’s gut!“ gelebt habe.

Dankbare Eltern

Für den Abend insgesamt versprach das Moderationsteam ein Programm voller schöner Momente, und die beiden Schülerinnen Eriola Hodolli und Yasmin Tunala hatten nicht zu viel versprochen.

Die Rede von Gabriele Teufel und Gunther Nafz für die Elternvertretung zeigte auf, wie stolz die gesamte Elternschaft auf die Leistungen ihrer Töchter und Söhne sind. Sie erinnerten an den ersten Schultag. Auch den Lehrerinnen und Lehrern sprachen die beiden den Dank der Elternschaft aus. Alle Schüler hätten gelernt und gelacht und vor allem nicht aufgegeben. Mit einem guten Rat schlossen sie ihre Rede ab: Nehmt euch Zeit für Entscheidungen, Begegnungen und das Leben! Bleibt Menschen mit Ecken und Kanten!

Der Schul-Countdown

Auch die beiden Schülersprecherinnen Julia Blank und Anna Pagel hatten sich sehr gut auf ihre Rede vorbereitet. Sie nahmen alle Anwesenden mit in einen Countdown – von der Zehn: mit zehn Jahren waren sie damals noch die Kleinen am MGG; über acht Jahre Schulzeit – am Anfang eine Ewigkeit, am Ende so schnell vorbei; bis hin zu 5:5 Notenpunkte gewinnen! Und am Ende kamen sie bei der Null an – alle haben das Abitur erreicht, die Schulzeit ist nun beendet. Sie hätten es nun in der Hand, wie es weitergehe! Es sei ihr ganz persönliches Abenteuer, das nun beginne.

Nun hätten sie nie wieder Schule! So begann die Lehrerin Lara Täuber ihr Grußwort, in dem sie den Abiturientinnen und Abiturienten immer wieder das Bild eines Puzzles und vieler kleiner unterschiedlicher Puzzleteile ins Gedächtnis rief. Sie forderte alle auf, immer genau hinzusehen, mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Es gelte, so Lara Täuber, eine Meinung zu haben und diese auch zu vertreten.

Der Höhepunkt

Unter großem Applaus schloss sich die Übergabe der Abiturszeugnisse durch die Tutorinnen und Tutoren an. Mit einem Handschlag des Schulleiters verließen die Absolventen nacheinander die Bühne.

Die Preise wurden durch die jeweiligen Fachlehrer verleihen – verbunden mit einer kurzen Ansprache, vielen Urkunden, Buchgeschenken und Mitgliedschaften der entsprechenden Vereinigungen und Gesellschaften.

Preise

Sozialpreis der Stadt Horb

Oberbürgermeister Peter Rosenberger übergab den Sozialpreis der Stadt an Julia Blank und Anna Pagel für ihr großes Engagement für die Gemeinschaft der Schule und für die Gesellschaft generell. Die Preisübergabe war verbunden mit dem Appell an alle, sich gerade heute für die Demokratie und deren Werte auch in der Öffentlichkeit einzusetzen.

Den Abiturpreis der Deutschen Mathematischen Vereinigung

erhielt Nico Götz.

Den Sparkassenförderpreis

für moderne Fremdsprachen erhielt Carlos Orille für besonders gute Leistungen in zwei Fremdsprachen. Der Preis ist mit einem Zuschuss für eine sprachliche Bildungsreise verbunden.

Einen Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

erhielten Dennis Chen und Nico Götz für ihre hervorragenden Leistungen im Fach Physik, verbunden mit einjähriger, kostenloser Mitgliedschaft. Diese erhielten auch Julia Blank, Jon Dodaj-Sekiraca, Lasse Huß und Tijana Sohnius.

Den Scheffel-Schulpreis

für die beste Leistung im Fach Deutsch erhielt Julia Blank.

Mit dem Ferry-Porsche-Preis

für ausgezeichnete Leistungen in Mathematik und Physik wurde Dennis Chen ausgezeichnet.

Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker

erhielt Natalie Seeger, und über eine einjährige Mitgliedschaft in der Deutschen Chemischen Gesellschaft freuten sich Nico Götz und Jon Dodaj-Sekiraca.

Online-Stipendium

Alle Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Schnitt bis zu 1,6 durften sich über das E-Fellows-Online-Stipendium für Schülerinnen und Schüler mit herausragendem Abitur und besonderem Interesse im Bereich der Naturwissenschaften oder Medizin freuen.

Der Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands

zeichnete Leonie Kuhn und Bejamin Rosenberger für ihre hervorragenden Leistungen im Fach Geschichte aus.

Den Bischof-Sproll-Preis

für seine Leistungen im Fach Religion erhielt Ferdinand Dieringer.

Der Preis der deutschen Gesellschaft für Philosophie

ging an Nico Götz und Louis Herold.

Der Otto-Dix-Abiturpreis

würdigt herausragende Leistungen im Fach Bildende Kunst. Er ging an Eriola Hodolli.

Den Schulpreis des Martin-Gerbert-Gymnasiums

erhielt Natalie Seeger für ihre Leistungen im Fach Biologie.