Abiball am Lahrer Max-Planck-Gymnasium

1 Die Preisträger (von links): Annika Walter, Ivan Hizman, Emma Schulze, Felix Gerard, Milla Hermann, Jule Matscheko, Lillith Wenz, Emilian Himmelsbach, Celina Kürz, Sofia Sknarina. Foto: Schule

Beim Abiball des Lahrer Gymnasiums wurden zahlreiche Auszeichnungen für besondere Leistungen vergeben. Auch für Engagement abseits des Unterrichts.









Der Max-Planck-Preis für das beste Gesamtergebnis geht an Ivan Hizman: Er hat einen Durchschnitt von 1,0 geschafft. Der Preis der Schule für besonders gute Leistungen geht an Annika Walter (1,1), Emma Schulze (1,3), Felix Gerard (1,3), Milla Hermann (1,3), Tim Junele (1,4), Jule Matscheko (1,4), Lillith Wenz (1,5) und an Emilian Himmelsbach (1,5),