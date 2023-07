36 Abiturienten hat die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Dornstetten in der Stadthalle feierlich und mit den besten Wünschen verabschiedet.

Unter großem Applaus zogen die festlich gekleideten Hauptpersonen laut Bericht der Schule zu den Klängen des James-Bond-Theme, passend zum Abi-Motto „Cabino Royale – um jeden Punkt gepokert“, in die feierlich geschmückte Stadthalle ein. Eingerahmt von virtuoser Improvisation am Klavier von Tim Fischer und gefühlvollem Geigenspiel von Raphael Kübler, begann der Abend mit Reden und Preisübergaben für besondere Leistungen. Annika Desing und Simon Kopf führten charmant durch das Programm.

Schulleiter Bernd Geiser legte in seiner Rede bei seiner Abi-Premiere drei Schwerpunkte: Dankbarkeit sei die Voraussetzung für ein zufriedeneres Leben. So sei auch er dankbar dafür, wie sehr dieser Jahrgang die Schulgemeinschaft bereichert habe. Er blickte außerdem zurück auf „nicht so ganz einfache Jahre“, geprägt von der Pandemie und dem Verlust eines Mitschülers. Wie sich die jungen Menschen auf einzigartige Weise aufgefangen hätten, erfülle ihn mit Stolz. Für ihre Zukunft gab er ihnen den Rat mit, nicht zu viel zu pokern, sondern voller Zuversicht und Zutrauen und zugleich kritisch zu bleiben.

Wohl nicht nur gepokert

Der Elternbeiratsvorsitzende Sebastian Fischer gratulierte den Absolventen in einem Jahr der Krönungen zur Krönung ihrer Schulkarriere und war sich sicher, dass dieselbe keinesfalls das Ergebnis reinen Pokerns sein könne.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Ilona Costantino überreichte Annika Desing den Preis der Stadt für das beste Abitur (Schnitt 1,0). Außerdem beschied sie den „Schicksten des Abends“ gute Karten, um die Träume der Zukunft zu verwirklichen, und kündigte umfangreiche energetische Sanierungsarbeiten am „GyDo“ an. „Mut loszulassen“, um neue Dinge zu erleben, wünschte Vorstandsvorsitzender Gottfried Joos von der VR-Bank Dornstetten-Horb und verlieh Charlie Rinck den Preis für besondere Leistungen in Gemeinschaftskunde und Wirtschaft.

Fischers ehren Fischer

Stolz verkündeten Frank und Thomas Fischer von der Firma Nedo, dass der Preis für herausragende Leistungen in Naturwissenschaften diesmal in der Familie bleibe und an Tim Fischer, Thomas Fischers Sohn, gehe – der Preisträger werde aber selbstverständlich von der Schule bestimmt.

Werner Loser, Vorstandschef der Kreissparkasse, betonte, dass Sprachen ein verbindendes Element seien, das die jungen Erwachsenen nutzen sollten, um die Welt zu erobern. Antonia Drechsler zeichnete er für hervorragende Leistungen in mindestens zwei modernen Fremdsprachen aus.

Ein filmischer Rückblick auf die „Mottowoche“ sorgte für viele Lacher. Der Zusammenhalt der Stufe zeigte sich auch bei der Verleihung der Abiturzeugnisse. Auch diejenigen, die die Reise nicht ganz bis zum Ende mitgemacht hatten, wurden vom Jahrgang mit speziellen Urkunden bedacht.

Für die Abiturienten gewährte Antonia Drechsler einen eloquenten Einblick in ihre Gefühlswelt rund um das Abitur: acht Jahre gemeinsamen Aufwachsen voller Stress, Freude und unfassbarer Trauer. Sie dankte Eltern und Lehrern für alle Unterstützung und für großes Verständnis in schweren Stunden. Eines sei sicher: „Wir finden unseren Weg!“

Gedenken an Mitschüler

Die Abiturienten dankten mit Geschenken und Worten ihren Lehrern, bevor diese ihren ehemaligen Schützlingen ein paar Gedanken in Form eines Liedes mit auf den Weg gaben. Simon Kopf dankte im Namen des Jahrgangs auch dem ehemaligen Schulleiter Michael Mania, der die meiste Zeit „ihr Schulleiter“ gewesen sei. Seine letzten Gedanken widmete er einem verstorbenen Mitschüler, den sein Jahrgang so gerne in seiner Mitte gehabt hätte.

Die Abiturienten und Preisträger am „GyDo“ im Überblick

Abiturienten

Anouk Abberger, Jamie Barwich, Vivien Bossert, Ronja De Marco, Annika Desing, Antonia Drechsler, Tim Dürr, Adam El Mazbouh, Sara Fischer, Tim Fischer, Zoe Fischer, Philipp Franz, Polina Gerget, Ruth Sophie Gräbe, Jana Hein, Roman Held, Maria Herre, Valerie Hohenstein, Levi Jahreiss, Simon Kopf, Franziska Kübler, Raphael Kübler, Maximilian Leis, Moritz Leonhardt, Johanna Ludwig, Lena-Mia Magnus, Veronika Ofzky, Caroline Pfefferle, Roman Rieger, Charlie Kane Rinck, Laura Schlaich, Aurelie Schmid, Krischan Steeb, Simon Stoll, Daniel Tilch, Manuel Vogt und Jana Wolf.

Preise

Preis der Stadt für das beste Abitur: Annika Desing (1,0); Preise für herausragende Leistungen im Abitur: Carolin Pfefferle (1,1,), Jana Hein (1,2), Jana Wolf (1,3) und Tim Fischer (1,3).

Belobigungen

Ruth Sophie Gräber (1,6), Antonia Drechsler (1,6), Simon Kopf (1,6), Ronja De Marco (1,6), Polina Gerget (1,7), Manuel Vogt (1,8), Charlie Rinck (1,8) und Levi Jahreiss (1,9).

Externe Preise für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern

Preis der VR-Bank (Fachbereich Gemeinschaftskunde und Wirtschaft): Charlie Rinck; Preis der Kreissparkasse (zwei moderne Fremdsprachen): Antonia Drechsler; Preis der Firma Nedo (Naturwissenschaften): Tim Fischer; Preis der Physikalischen Gesellschaft: Tim Fischer(Buchpreis und Mitgliedschaft) und Simon Kopf (Mitgliedschaft); Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Carolin Pfefferle (Buchpreis und Mitgliedschaft) und Annika Desing (Buchpreis); Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Jana Wolf (mit Buchpreis) und Tim Fischer (Urkunde); Preis von Südwest-Metall (Wirtschaft): Charlie Rinck; Schulpreis der Landeszentrale für Politische Bildung (Gemeinschaftskunde): Simon Kopf; Scheffelpreis (Deutsch): Jana Hein; Schnabel-Medaille (Geschichte): Jana Hein; Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie: Polina Gerget; Spenderpreis des Fördervereins (Deutsch): Jana Hein.

Fachpreise der Schule für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern

Bildende Kunst: Jana Hein; Biologie: Jana Wolf; evangelische Religion: Annika Desing; katholische Religion: Simon Kopf; Musik: Ruth Sophie Gräbe; Sport: Roman Rieger.

Anerkennungen für langjähriges Engagement in der Schule

Preis für langjähriges und herausragendes Engagement in der Concert Band: Levi Jahreiss; Preis für herausragendes Engagement für die Schulgemeinschaft: Tim Fischer und Manuel Vogt; Preis der SMV für langjähriges und herausragendes Engagement: Annika Desing.