1 Festlich gekleidet sind die Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums an den Kaufmännischen Schulen 1 in Villingen. Foto: KS 1 VS

50 Abiturienten haben die Allgemeine Hochschulreife an den Kaufmännischen Schulen (KS 1 VS) in Villingen geschafft. Und: Gefeiert wurde beim ersten Abiball im Theater am Ring seit dem Beginn der Corona-Zeit.















VS-Villingen - Nach vier schriftlichen und einer Präsentationsprüfung beendeten die Absolventen des WG-Jahrgangs 2022 ihre Schullaufbahn.

Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe, der besonderen Ehrung vieler Preisträger sowie einigen launigen Reden seitens der Schulvertreter sowie der Abgänger und unterhaltenden Programmpunkten feierten sich der Jahrgang zum Schluss noch einmal selbst.

Alle sind erleichtert

Nach zweieinhalb harten Jahren mit Lockdown, Online-, Hybrid- und Wechselunterricht zeigten sich die Stufenvertreter zurecht erleichtert, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Insgesamt lautete das Fazit der Oberstufenzeit: "Die zurückliegenden Schuljahre waren unerwartbar, ungewöhnlich und teilweise unkonventionell, aber wir haben es trotzdem geschafft! Ein Hoch auf uns!"

Die Absolventen

Das Wirtschaftsgymnasium der KS 1 VS haben folgende Absolventen verlassen: Samira Abdullahi, Axel Albrecht, Stefan-Gabriel Balan, Sebastian Beck, Dustin Buhmeier, Vincent Caraffa, Sara Cvitkovic, Issaga Nadine Diallo, Samuel Maximilian Domscheit, Shaimaa Eyoun, Mara Flakowski, Fabian Friscia, Marco Glatz, Joel Gora, Esther Haas, Lana Haji, Dominik Herzog, Carina Hiestand, Beatrix Hildebrandt, Daria Horvatic, Felix Hummel, Nathalie Jahn, Laurina Noelle Kadrijaj, Antonia Kempchen, Lucia Kramer, Lukas Losing, Martin Lust, Elias Maier, Emilie Malsam, Enrico Matrella, Costanza Montanaro, Federico Osswald, Anja Ott, Alex Parassidi, Noemi Pariano, Anastasia Pierre, Maximilian Rapp, Anika Richter, Marcel Brendan Ridzewsky, Marcel Schanz, Lisa Scherzinger, Magdalena Noelle Schlegel, Jana Schmidt, Kevin Schöneck, Anna Sprem, Julian Strohm, Alessia Trivieri, Julian Weißhaar, Bennet Wiebler und Senna Nur Yerlikaya.

Lob und Preis

Sonderpreise erhielten die im Folgenden genannten Schüler: Schulpreis für sehr gute schulische Leistungen in der Oberstufe: Antonia Kempchen (1,8), Marcel Ridzewsky (1,6), Lucia Kramer (1,5), Beatrix Hildebrandt (1,4), Martin Lust (1,3), Samuel Domscheit (1,3) und Shaimaa Eyoun (1,3).

Lob für gute schulische Leistungen in der Oberstufe: Lisa Scherzinger (2,3), Issaga Nadine Diallo (2,1), Sebastian Beck (2,0), Jana Schmidt (2,0), Stefan-Gabriel Balan (2,0), Fabian Friscia (2,0), Vincent Caraffa (1,9) und Anastasia Pierre (1,9).

Preisträger: Shaimaa Eyoun (Preis des Oberbürgermeisters der Stadt VS, Südwestmetall Schulpreis Ökonomie, Abiturpreis für hervorragende Leistungen im Fach katholische Religion, Abiturpreis für herausragende Leistungen im Fach Mathematik, e-fellows-Stipendium), - Lucia Kramer (Preis Internationale Wirtschaft des Vereins für Socialpolitik, e-fellows-Stipendium), Beatrix Hildebrandt (Schulpreis Finanzwirtschaft, e-fellows-Stipendium), Antonia Kempchen (Scheffelpreis), Samuel Domscheit (Alfred-Maul Medaille für sehr gute Leistungen im Fach Sport, Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung für besondere Leistungen im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde, e-fellows-Stipendium), Martin Lust (e-fellows-Stipendium), Vincent Caraffa (DPG Schulpreis Physik), Lisa Scherzinger (DPG Schulpreis Physik), Stefan-Gabriel Balan (kostenlose Mitgliedschaft in der DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft) und Anastasia Pierre (kostenlose Mitgliedschaft in der DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft).