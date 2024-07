Die Schülerinnen und Schüler hatten die Profilfächern Gestaltungs- und Medientechnik (GMT), Informationstechnik (IT), Mechatronik (MT) und Umwelttechnik (UT).

Der Abiball fand in der Stadthalle Balingen statt. Nach dem offiziellen Auftakt mit der Rede des Schulleiters und der Zeugnisausgabe verabschiedeten sich die Klassen von ihren Lehrern. Eine eigene Abi-Band begeisterte mit perfekt dargebotenen Songs.

In seiner Rede nahm PMHS-Schulleiter Matthias Bodmer das Publikum mit auf eine Zeitreise. Der erfolgreiche Abschluss sei nicht der einzige Grund zu feiern. Es gebe gleich drei Anlässe, die den Tag zu einem besonderen machten: „Wir feiern: Zum ersten, und das ist heute natürlich das Wichtigste: Ihre bestandene allgemeine Hochschulreife. Zum zweiten: Im Schuljahr 1973/74 wurden die ersten Abiturienten am TG Balingen verabschiedet. Das heißt Sie sind der 50. Abiturjahrgang, der unsere Schule verlässt. Und zum dritten: 20 Jahre Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen, seit dem Schuljahr 2003/04 das Gewerbliche Schulzentrum des Zollernalbkreises.“

„Nur Jungs waren in der Klasse!“

Der besagte erste Abiturjahrgang sei mit 29 Schülern gestartet, immerhin 17 davon hätten drei Jahre später ihr Abi im ersten Durchgang geschafft. Anhand der Festschrift von 1999 zitierte Schulleiter Bodmer aus den Erinnerungen eines dieser Schüler: „Die Lehrer bezeichneten uns als Elite und wir waren vom Gefühl des Stolzes beseelt. Ernüchternd war jedoch die Erkenntnis, dass wir unter akutem Mädchenmangel litten: Nur Jungs waren in der Klasse! Aber für Mädchen hatten wir eh’ keine Zeit, da wir ja schließlich die Elite waren und mächtig schuften mussten. In einzelnen Wochen hatten wir fast 50 Stunden Unterricht.“

Wünsche, Träume, konkrete Ziele

Dann richtete der PMH-Schulleiter den Blick in die Zukunft: „Sie haben Wünsche, Träume, konkrete Ziele. Wie aber sieht es mit deren Erreichbarkeit aus? Sind wir wirklich, wie es so schön heißt, unseres Glückes Schmied? Oder werden wir vom Schicksal nur herumgeschubst? Die Wahrheit dürfte wohl in der Mitte liegen.“ Zum Schluss ermutigte Bodmer Abiturienten: „Egal was Sie auch planen, packen Sie es an. Gehen Sie Ihren Weg. Sie sind gut vorbereitet, da bin ich mir sicher.“