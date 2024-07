Mit einer dreiviertelstündigen Verspätung startete am Freitag aus gutem Grund die feierliche Verabschiedung der Schramberger Abiturienten – zuvor fieberten die Gäste im Bärensaal mit der Deutschen Nationalmannschaft bis in die Verlängerung mit.

Von der „sanften“ „Abi-ene Maja“ im vergangenen Jahr zum „großmäuligen Schläger“ „Muhammad Abi“ spannte Schulleiter Oliver Porsch den Bogen bei der Feier im Schramberger Bärensaal – und ging dabei ausführlich auf das vom Jahrgang 2024 gewählte Motto ein.

Dabei wartete Porsch unterhaltsam mit vielen Fakten zu dem als Cassius Clay geborenen früheren Boxweltmeister auf und fand neben bekannten weniger positiven auch viele positive Vergleiche zum Schulleben.

Dabei erwähnte Porsch dessen Boxlehrer, der „einen großen Anteil am Erfolg“ des nach eigener Aussage „wildesten, schönsten und überlegendsten“ Boxers.

Auch auf die schulische Seite des Weltmeisters ging Porsch ein. Er habe als fauler Schüler lediglich eine „Teilnahmebescheinigung“ als niedersten Abschluss der High-School erhalten.

Als Zusammenfassung hielt Porsch fest, dass das Abi-Motto einen Menschen verherrliche, dessen Charaktereigenschaften man in der Schule nicht so gerne haben möchte. Indes er sei einer der „berühmtesten Gestalten des 20. Jahrhunderts“ gewesen und „den man völlig zurecht für ein Motto für einen Abiturjahrgang auswählen kann, und nicht nur deshalb, weil man aus Ali sehr schnell Abi machen kann.“ Und Alis 56 Siege sei auch in etwa die Anzahl, die ein Abiturient an Klausuren in der Kursstufe zu schreiben habe. Und zudem könne man zurecht sagen, dass sich die Schüler ein Stück weit durchboxen und einige Runden durchstehen müssten.

Schramberg nicht vergessen

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr versicherte, dass sie die Abifeier „nach dem spannenden Fußballspiel“ sicher nie vergessen werde. Auch sie ging auf das Motto ein und wünschte zum Abschluss ihrer Begrüßung, den Schülern „viel Spaß bei allem, was bevorsteht.“ Sie forderte die Schüler auf „geht raus, entdeckt die Welt, aber vergesst eure Heimatstadt nicht.“ Und meinte, es wäre schön, wenn die Schüler später auch wieder zurückkämen.

Zwei boxende Weihnachtsmänner – ähnlich waren Mathis Stephan und Felix Ganter schon bei der Weihnachtsfeier aufgetreten – führten durch das bis nach Mitternacht dauernde Programm.

Defilee zum Auftakt

Auftakt war ein Defilee der Abiturienten durch den Bärensaal, bevor es nach den Ansprachen zur Zeugnisausgabe und den Preisverleihungen ging.

Nach der Pause – leider gab es auch aufgrund der räumlichen Situation eine lange Schlange vor dem gut gemeinten Catering – standen die Beiträge der Schüler an – ganz nach dem Motto erfrischend statt klassisch.

Auf Flaschen geblasen

Höhepunkt waren ein Männerballett genauso wie eine auf Flaschen geblasene Aufführung eines Bach-Präludiums des Musik-Leistungskurses. Gedankliche Flexibilität bewiesen drei Schülerinnen mit dem stellvertretenden Schulleiter Matthias Dobler, die schon „einen Knoten im Kopf vom Zuhören“ erzeugten.

Auch die Abirede von Hannah Remiger, Konstantin Fastovski und Batu Peyrnici sorgte für viele Lacher, so dass die Stimmung zum Abschluss sich kaum mehr steigern konnte – diesen Part übernahmen alle Schüler im Abichor gemeinsam – und sangen winkend „Tage wie diese“ um anschließend bis in den Morgen zu feiern.

Die Preisträger

Preise (1,0 bis 1,5):

Hannah Remiger, Felix Ganter, Etienne Herzog (alle 1,0), Tim Jakubaschk, Magdalena Gießibl (1,1), Hannah Dieterle (1,2), Benedikt Wegner, Elias Kaiser, Julius Boser (1,3), Lukas Weißer, Lisa Schraut, Jonas Meng, Konstantin Fastovski (1,4), Kevin Ott, Amelie Kimmich und Amelie Aust (1,5).

Belobungen (1,6 bis 1,8):

Maram Abdullah, Maike Borowski, Johanna Fischer, Emilio Glück, Julian Lauble, Hannah Schmid, Paul Ginter, Simon Broghammer, Lisa Weißer, Anastasia Strauß, Ruben Schneider, Sena Dasbasi und Liam Maier.

Sonderpreise:

Kunst: Sara Herzog; Chemie: Hannah Remiger und Tim Jakubaschk; Deutsch (Scheffelpreis): Hannah Remiger; Fremdsprachen: Felix Ganter und Elias Kaiser; Geschichte: Maike Borowski; Latein: Hannah Remiger, Lisa Schraut und Lisa Weißer; Mathematiker-Vereinigung: Kevin Ott; Mathematik/Naturwissenschaften: Tim Jakubaschk; Musik: Felix Ganter; Physik: Tim Jakubaschk und Simon Broghammer; evang. Religion: Hannah Remiger; kath. Religion: Lisa Schraut; Wirtschaftskunde und Wirtschaft: Lukas Weißer; Sozialpreis: Lisa Weißer und Elias Kaiser.