Für 59 Abiturienten begannen in Trossingen die schriftlichen Prüfungen. Der kleine Saal des Konzerthauses dient auch in diesem Jahr wieder als Prüfungsraum für das Gymnasium.

Am Dienstagmorgen um neun Uhr gab Deutsch auch für die Trossinger Abiturienten den Startschuss zum diesjährigen Abitur.

28 Prüflinge bestritten dabei in ihrem Leistungsfach ihre erste schriftliche Abiturprüfungen.

Der kleine Saal des Konzerthauses dient auch in diesem Jahr wieder als Prüfungsraum. Ein bisschen nervös warteten die Abiturienten vor Beginn ihrer ersten schriftlichen Prüfung auf Einlass, gut ausgerüstet mit Verpflegung und jeder Menge Know-how für die unterschiedlichen Prüfungsthemen.

Im Fach Deutsch hatte die Schüler die Wahl zwischen vier verschiedenen Themen aus den Bereichen „Literarische Erörterung“, „Lyrik um 1900“, „Analyse und Erörterung eines pragmatischen Textes“ und dem „materialgestützten Verfassen eines Kommentars“.

Kommentar verfassen

Die meisten der Prüfungskandidaten, nämlich 16 Schülerinnen und Schüler, entschieden sich dafür, über die „Rolle der sozialen Medien im politischen Diskurs“ einen Kommentar zu verfassen und dabei zu der kritischen Frage Stellung zu nehmen, „inwiefern durch soziale Medien eine demokratische Verständigung über gemeinsame gesellschaftliche Themen, Probleme und Ziele ermöglicht werden“ könne. Dieser Aufgabenstellung lag eine Materialsammlung zugrunde, die verschiedene informierende und problematisierende Texte enthielt.

Sechs Abiturienten verfassten eine literarische Erörterung über die politische Instrumentalisierung der Justiz in Juli Zehs Roman „Corpus Delicti“. Jeweils drei Prüflinge entschieden sich für eine Gedichtinterpretation von Arno Holz‘ „Die Nacht verrinnt, der Morgen dämmert“, beziehungsweise eine textgebundene Erörterung zu Alexander Cammans Artikel „Die neue Macht der Sprache“.

Die Macht der Sprache

Insgesamt stehen für jeden Abiturienten schriftliche Prüfungen in drei Fächern an. Dabei handelt es sich um die von den Schülern ab Klasse 11 gewählten Leistungsfächer, die mit fünf Wochenstunden auf einem erhöhten Anforderungsniveau unterrichtet wurden. Geschrieben wird über einen langen Zeitraum von dreieinhalb Wochen, wobei nicht an jedem Tag eine Prüfung stattfindet. Weiter geht es morgen mit Italienisch.

So geht es weiter

Nächste Woche folgen die schriftlichen Prüfungen in den gesellschaftswissenschaftlichen und musischen Fächern: Mit 47 Prüflingen verteilt auf die Fächer Bildende Kunst, Sport, Geschichte, Wirtschaft, Musik und Geographie wird der 5. Mai ein starker Prüfungstag. In der gleichen Woche stehen noch Englisch (7. Mai) und Mathematik (9. Mai) auf dem Programm. Die Fächer Französisch (14. Mai), Biologie (16. Mai) und Physik (20. Mai) beschließen den schriftlichen Prüfungsmarathon.

Die fachpraktischen Prüfungen in Bildender Kunst und Musik sowie die Kommunikationsprüfungen in Englisch, Französisch und Italienisch haben bereits stattgefunden. Anfang Juli endet die Schulzeit für die Abiturienten dann mit den abschließenden mündlichen Prüfungen. Am 12. Juli werden die Absolventen im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedet.