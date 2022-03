1 Die Malteser VS haben ihre Hilfsaktion für die Ukraine abgesagt. Über Einzelheiten informiert Michael Fritzer. Foto: Archiv/Heinig

Die Hilfsaktion des Malteser-Hilfsdiensts Villingen-Schwenningen für die Ukraine ist abgesagt worden.















Villingen-Schwenningen - Ursprünglich hatte der Malteser-Hilfsdienst Villingen-Schwenningen gemeinsam mit der Firma Echle Reisen am Wochenende geplant gehabt, Flüchtlinge aus der Ukraine an der Grenze mit dem Bus abzuholen und in den Schwarzwald zu bringen. Die Hilfsaktion ist nun aber abgesagt worden, wie der Stadtbeauftragte Michael Fritzer erklärt.

Viele Flüchtlinge wollen in Grenznähe bleiben

Es habe sich gezeigt, dass nur eine geringe Anzahl der Flüchtenden tatsächlich in den Schwarzwald wolle. "Viele Menschen aus der Ukraine möchten lieber in Grenznähe bleiben, weil sie hoffen, in kurzer Zeit wieder zurück in die Heimat zu können", meint Fritzer. Andere, die zwar tatsächlich in Deutschland blieben, würden zum größten Teil zu Verwandten oder direkt in Großstädte wie Berlin weiterreisen.

In Absprache mit der Landesleitung und den zuständigen Ministerien in Stuttgart habe man deshalb entschieden, von der Abholaktion abzusehen, sagt Fritzer.

Innerdeutsche Verteilung vorgesehen

Es zeichne sich jedoch ab, dass in Kürze eine innerdeutsche Verteilung der Geflüchteten stattfinde, da in großen Städten die Kapazitäten überschritten seien. Die geschaffenen Plätze für die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine würden deshalb weiter benötigt und sollten nicht aufgegeben werden, so Fritzer.

Von privaten Sachspenden rät der Stadtbeauftragte ab. Hier sei ein riesiger Organisationsaufwand nötig, sodass die Spenden dann dort ankommen würden, wo sie wirklich gebraucht werden. Da sei es besser, über eine Geldspende an eine zentrale Hilfsorganisation zu helfen. Diese könne dann gezielt und in großen Mengen die benötigten Hilfsgüter besorgen.