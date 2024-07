Abgewählter Präsident des VfB Stuttgart: Mitglieder zeigen Claus Vogt glatt Rot

1 Abgang: Präsident Claus Vogt verlässt die weiß-rote Bühne Foto: Baumann

Paukenschlag beim VfB Stuttgart: Mit deutlicher Mehrheit wählen die Mitglieder Präsident Claus Vogt ab. Vizepräsident Rainer Adrion räumt seinen Stuhl freiwillig. Wie geht es nun weiter?









Link kopiert



Am Ende hatte Claus Vogt mit den Tränen zu kämpfen. Den letzten Applaus widmete er seiner Familie, die so oft in den vergangenen Jahren auf ihn verzichten musste, ehe er seine Tasche packte und mit bitterer Miene die Bühne als VfB-Präsident verließ. Die Mitglieder hatten ihm zuvor glatt Rot gezeigt und ihn mit 86,03 Prozent der Stimmen abgewählt. Ein einmaliger Vorgang in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart. Deutlicher geht’s angesichts der hohen Quorumshürde von 75 Prozent kaum.