Abgesagtes Elements-Festival: Macher weisen Vorwürfe vehement zurück

Nach der erneuten Absage des Elements-Festivals rumort es hinter den Kulissen. Ein Beteiligter spricht von nicht gezahlten Entschädigungen. Das sagt der Veranstalter.
„Das Elements ist abgesagt.“ Diese Nachricht schlug vergangene Woche ein wie eine Bombe. Die Fans zeigten sich in den sozialen Medien enttäuscht, Gerüchte machten die Runde. Über seinen Anwalt ließ der Veranstalter – die TMT Produktions GmbH mit Sitz in Vechta in Niedersachsen – mitteilen, dass vor allem Preissteigerungen der Grund für die Absage seien.