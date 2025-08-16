Abgeordneter im Interview: Hält die Bundesregierung, Herr Bury?

Die Bundesregierung hat schwierige Tage hinter sich. Trotzdem ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury aus Lahr im Gespräch zuversichtlich, dass die Koalition Bestand hat.
Ausgedehnte Ferien? Nicht für den Haushaltsausschuss des Bundestages, dem Yannick Bury angehört. Denn dessen Mitglieder konferieren über den Sommer regelmäßig, um den Bundeshaushalt 2025 festzuzurren. Als Hauptberichterstatter für den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist der promovierte Volkswirt Bury dabei mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Der Wahlkreisabgeordnete ist damit auch Experte für das Bürgergeld, an dem er im Sommerinterview mit der Lahrer Zeitung deutliche Kritik übt. Außerdem äußert er sich zum Zustand der Regierungskoalition.