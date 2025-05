Abgeordneter für Emmendingen-Lahr: Fechner bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion

1 Johannes Fechner ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter. Foto: Bender Bei den Vorstandswahlen der SPD-Fraktion wurde Johannes Fechner, Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Emmendingen-Lahr, erneut zum Parlamentarischen Geschäftsführer und Justiziar der Fraktion gewählt. Fechner erhielt 96 Prozent Zustimmung.







Als Geschäftsführer ist Fechner für die Organisation interner Abläufe der Fraktion zuständig. So ist er etwa Mitglied im Ältestenrat. Zukünftig wird er auch für den Personalbereich zuständig sein: „Ich freue mich auf diese Aufgabe in schwierigen Zeiten verantwortlich für 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein“, wird er in einer Mitteilung zitiert.