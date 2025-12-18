Abgeordneter für Calw und FDS: Mack begrüßt Gesetzentwurf zum erleichterten Abschuss von Wölfen

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der den Wolf ins Jagdrecht aufnimmt. Klaus Mack, Abgeordneter für Calw und Freudenstadt, begrüßt den Schritt.
Der Wolf kommt ins Bundesjagdrecht. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die Bundesregierung in ihrer Kabinettssitzung beschlossen. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, ist diese Entscheidung der wichtige Schritt hin zu einem effektiven und praxisnahen Umgang mit den stetig steigenden Wolfszahlen in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung seines Büros.