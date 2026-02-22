Abgeordneter der FDP: Timm Kern kritisiert Ganztags-Tempo im Landkreis Freudenstadt

Die Umstellung der Grundschulen auf die Ganztagspflicht geht zu langsam voran – das findet zumindest der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern.

Ab dem 1. August dieses Jahres gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Wie ist der Landkreis Freudenstadt darauf vorbereitet? Das wollte der Landtagsabgeordnete Timm Kern (FDP) im Rahmen einer Kleinen Anfrage an das Kultusministerium unter Ministerin Theresa Schopper (Grüne) erfahren. Darüber berichtet Kerns Büro in einer Pressemitteilung.

Dabei kam heraus: Der Ausbau des Ganztags in den Grundschulen des Landkreises Freudenstadt verläuft sehr schleppend, so heißt es zumindest in der Mitteilung. Zwischen dem Schuljahr 2015/16 und dem Schuljahr 2024/25 kam demnach gerade einmal eine neue Ganztagsgrundschule hinzu – die Zahl stieg damit von neun auf zehn Ganztags-Grundschulen im Landkreis.

Gegen Pflichtmodell

Entsprechend seien auch wenige Förderanträge auf Finanzmittel zum Ganztagsausbau gestellt worden: Von vier Anträgen im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau sei einer wieder zurückgezogen worden, in den anderen drei Fällen seien insgesamt gut 4,6 Millionen Euro Fördermittel geflossen.

Kern kritisiert das fehlende Tempo beim Ganztagsausbau: „Ich bin gegen einen verpflichtenden Ganztag – aber jeder, der ein Angebot braucht, muss auch eines bekommen. Wenn man einen Rechtsanspruch einführt, muss man auch sicherstellen, dass er wahrgenommen werden kann. Bei diesem Tempo des Ausbaus darf das allerdings bezweifelt werden.“