Abgeordneter der FDP: Timm Kern kritisiert Ganztags-Tempo im Landkreis Freudenstadt

Die Umstellung der Grundschulen auf die Ganztagspflicht geht zu langsam voran – das findet zumindest der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern.
Ab dem 1. August dieses Jahres gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Wie ist der Landkreis Freudenstadt darauf vorbereitet? Das wollte der Landtagsabgeordnete Timm Kern (FDP) im Rahmen einer Kleinen Anfrage an das Kultusministerium unter Ministerin Theresa Schopper (Grüne) erfahren. Darüber berichtet Kerns Büro in einer Pressemitteilung.