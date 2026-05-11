Abgeordneter besucht Altensteig: Mack lobt KI-Einsatz – und das, was die Stadt noch im Digital-Bereich plant

Klaus Mack hat Altensteig besucht. Dabei unterhielt er sich mit Bürgermeister Oliver Valha über den neuen KI-Einsatz bei der Stadt und Videoüberwachung im Parkhaus.

Im Rathaus Altensteig hat ein ungewöhnlicher Neuzugang seine Arbeit aufgenommen: kein Mensch, sondern eine Maschine. Der KI-gestützter Chatbot „Frag Altensteig“ auf der städtischen Internetseite liefert rund um die Uhr auf Informationen – etwa zu Öffnungszeiten, Anträgen, Zuständigkeiten oder Kontaktdaten. Schnell und verständlich und ausschließlich auf Basis geprüfter, kommunaler Quellen, heißt es in der Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack.

Der Altensteiger Bürgermeister Oliver Valha sieht in dem neuen Angebot einen wichtigen Baustein für die Zukunft: „Die Menschen wollen verlässliche Informationen –und das möglichst sofort. Mit dem Chatbot reagieren wir darauf und holen die Bürgerinnen und Bürger dort ab, wo sie sich ohnehin bewegen: im Internet.“

Mack sieht das Projekt als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Verwaltungsangebot. „Das ist der nächste Schritt in Richtung digitale Verwaltung. Künstliche Intelligenz kann helfen, Abläufe zu vereinfachen und den Bürgerinnen und Bürgern schnellen, verlässlichen Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Gleichzeitig entlastet sie die Mitarbeitenden in den Verwaltungen spürbar“, sagt er.

KI soll auch am Telefon unterstützen

Im Sommer plant die Stadt den Einsatz einer KI-gestützten Telefonlösung. Diese soll eingehende Anfragen effizienter bearbeiten und Anrufer bei Bedarf direkt an die zuständigen Stellen weiterleiten. „Wir reagieren damit auch auf den zunehmenden Personalmangel in der Verwaltung sowie steigende Personalkosten“, sagt Bürgermeister Valha.

Neben dem Sozialbereich seien das die Ausgaben, die die Kommunen am stärksten belasten, sagt Mack, der sich in seiner Funktion als Vorsitzender der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine grundlegende Reform der Kommunalfinanzen ausspricht: „Die finanzielle Situation vieler Kommunen spitzt sich zu. Hier muss dringend gegengesteuert werden, damit unsere Städte und Kommunen handlungsfähig bleiben.“

Vandalismus soll mit Videoüberwachung begegnet werden

Neben der Digitalisierung rückt in Altensteig auch das Thema Sicherheit in den Fokus. Vandalismus und beschädigte Fahrzeuge im Parkhaus sorgen dort seit längerem für Diskussionen. Die Stadt reagiere unter anderem mit einer datenschutzkonformen Videoüberwachung mit zeitlich begrenzter Speicherung. „Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist ein entscheidender Faktor für Lebensqualität“, betont Valha.

Das Parkhaus hinter dem Altensteiger Rathaus (Archivbild) Foto: Jansen

Mack unterstreicht diese Perspektive mit Blick auf bundesweite Diskussionen: „Sicherheit, Sauberkeit und eine funktionierende Infrastruktur im Einzelhandel sind entscheidend dafür, wie lebenswert eine Stadt wahrgenommen wird. Die Menschen müssen sich im öffentlichen Raum sicher und wohl fühlen können.“