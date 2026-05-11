Abgeordneter besucht Altensteig: Mack lobt KI-Einsatz – und das, was die Stadt noch im Digital-Bereich plant

Klaus Mack hat Altensteig besucht. Dabei unterhielt er sich mit Bürgermeister Oliver Valha über den neuen KI-Einsatz bei der Stadt und Videoüberwachung im Parkhaus.
Im Rathaus Altensteig hat ein ungewöhnlicher Neuzugang seine Arbeit aufgenommen: kein Mensch, sondern eine Maschine. Der KI-gestützter Chatbot „Frag Altensteig“ auf der städtischen Internetseite liefert rund um die Uhr auf Informationen – etwa zu Öffnungszeiten, Anträgen, Zuständigkeiten oder Kontaktdaten. Schnell und verständlich und ausschließlich auf Basis geprüfter, kommunaler Quellen, heißt es in der Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack.