Lahrer Abgeordnete zur politischen Lage: „Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“

1 Die Bauernproteste am Montag, hier auf der B3 zwischen Lahr und Kippenheim, waren ein Zeichen für die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Foto: Köhler

Unsere Redaktion hat die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Emmendingen-Lahr zu ihren Erwartungen für 2024 befragt. Bei allen Unterschieden stimmen sie darin überein, dass in der Politik etwas passieren muss.









Dass der Krieg in der Ukraine 2023 beendet sein würde – womöglich mit einem Sieg Kiews über den russischen Aggressor – hatten vor einem Jahr nicht wenige Experten erwartet. Es ist anders gekommen. Wird es 2024 nun Frieden geben? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und wie geht es in der Innenpolitik weiter? In diesem Jahr stehen ja auch Wahlen zum EU-Parlament und zu drei Ost-Landtagen an. Wie können die Wähler überzeugt werden? Wir haben die hiesigen Bundestagsabgeordneten noch vor den Bauernprotesten der vergangenen Tage gefragt, was sie für die wichtigsten Aufgaben in diesem Jahr halten.