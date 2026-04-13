Abgeordnete in Rottweil: Besuch bei Seniorenassistenz – Pflegesystem muss neu gedacht werden

SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur besuchte die Seniorenassistenz Schmetterling in Rottweil. Beide sehen beim Thema Pflege großen Handlungsbedarf.
Das Gesundheits- und Pflegesystem ist überlastet, die Kosten steigen – und die Politik sucht nach Antworten. Eine davon könnte in der Rottweiler Innenstadt zu finden sein. SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur, die zugleich das Amt der Parlamentarischen Geschäftsführerin ihrer Fraktion innehat, besuchte die Seniorenassistenz Schmetterling, um sich ein Bild vor Ort zu machen.