Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Samstag im Rittersaal im Mannheimer Schlosses 23 verdienten Persönlichkeiten den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Darunter auch Annette Widmann-Mauz, CDU-Abgeordnete im Bundestag für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen.

Er freue sich, so Kretschmann, 23 Persönlichkeiten den Verdienstorden überreichen zu dürfen. „Jede demokratische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass sich ihre Bürgerinnen und Bürger um ihre gemeinsamen Angelegenheiten kümmern, sich miteinander für etwas einsetzen, das ihnen wichtig ist“, sagte Kretschmann weiter. „Dafür brauchen wir einen freiheitlichen Staat, in dem sich die Menschen einbringen und aktiv werden können, sowie ein gesellschaftliches Klima, das Engagement wertschätzt, würdigt, anregt und fördert.“

Politik des Landes geprägt

Zum Wirken von Widmann Mauz heißt es unter anderem: Widmann-Mauz ist seit 25 Jahren Mitglied des Bundestags. Sie ist Vorsitzende der Frauen Union und war neun Jahre parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit. Zuletzt war sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Sie gestaltete nicht nur die Gesundheitspolitik in Deutschland richtungs-weisend mit, sondern prägte auch die Politik in Baden-Württemberg.

Als gebürtige Tübingerin verlor sie nie aus dem Blick, was die Menschen in ihrer Heimatregion bewegt, was ein gutes Miteinander ausmacht und welch großen Beitrag das Ehrenamt dazu leistet. Widmann-Mauz unterstützt mit Schirmherrschaften lebenswichtige Initiativen. Dabei handelt sie nach dem Grundsatz, dass Frauen- und Menschenrechte gleichbedeutend mit Freiheit und Demokratie sind.

Das zeigte sich zum Beispiel auch durch die Übernahme einer politischen Patenschaft, die die Freilassung einer jungen Demonstrantin im Iran bewirkte.