Abgeordnete für Wahlkreis FDS: Schindele träumt von Mondexpedition mit Schwarzwald Marie

„Vom Ländle bis zum Mond muss unser Ziel sein“, fordert Landtagsabgeordnete Katrin Schindele. „Dann schicken wir gleich unsere Schwarzwald Marie mit.“
Katrin Schindele, CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Freudenstadt und Luft- und Raumfahrtpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, betonte kürzlich bei einer Debatte im Landtag: „Um die technologische Souveränität in der Luft- und Raumfahrt in Baden Württemberg erhalten zu können, müssen unsere Unternehmen im globalen Wettbewerb um das Weltall nicht nur gesichert werden, sondern sie müssen mit vorne dabei sein. Schließlich hängen von dieser Souveränität auch wichtige Arbeitsplätze, gerade auch im mittelständischen Bereich ab.“ Deshalb begrüße sie die Beschlüsse der ESA-Ministerkonferenz in Bremen.