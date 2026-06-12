Abgelehnte Bauvoranfrage: Fürst von Hohenzollern erhebt Anklage gegen Hechingen

Die Grünfläche zwischen Albert-Einstein- und Schlossackerstraße soll bleiben, wie sie ist, sagt die Stadt. Dagegen geht die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern juristisch vor.

Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern hat beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Anklage gegen die Stadt Hechingen erhoben. Das öffentliche Verfahren findet am Dienstag, 23. Juni, im Ratssaal statt. Das hat die erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, Dorothee Müllges, bei der Sitzung des Bauausschusses berichtet. Anlass dafür ist demnach der ablehnende Bescheid auf eine Bauvoranfrage der Unternehmensgruppe für die Grünfläche zwischen Albert-Einstein-Straße und Schlossackerstraße.

Dieser Bescheid der Stadt wirkt konsequent, denn der Gemeinderat hatte im Januar 2021 ein Bauvorhaben der Unternehmensgruppe auf der gleichen Fläche bereits einstimmig abgelehnt.

Der entscheidende Punkt war, dass es beim Votum des Gemeinderats damals um den Erhalt der großen Fläche zwischen Albert-Einstein-, Stauffenberg- und Schloßackerstraße als sogenannte „Gemeinbedarfsfläche“ ging.

In der Praxis heißt das in diesem Fall: Dort dürfen keine Wohnungen gebaut werden; die Fläche bleibt, wie sie ist. Wollte man das ändern, müsste man den Bebauungsplan „Zwölf Jauchert“ anpassen und die Gemeinbedarfsfläche streichen oder neu zonieren. Der Gemeinderat stimmte im Januar 2021 aber für die Beibehaltung des bestehenden Bebauungsplans und damit für den Erhalt der Grünfläche und gegen das Bauprojekt der Unternehmensgruppe.

Wenige Monate nach dieser Entscheidung des Gemeinderats reichte die Unternehmensgruppe eine Bauvoranfrage bei der Stadt ein, erklärt das Verwaltungsgericht auf Anfrage. Die Stadt lehnte diese demnach unter Berufung ab – und folgte damit der Linie, die der Gemeinderat zuvor vorgegeben hatte. Gegen diesen Bescheid legte die Unternehmensgruppe Widerspruch beim Regierungspräsidium Tübingen ein. Das Regierungspräsidium gab der Stadt Hechingen jedoch recht. Im Februar 2024 hat die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern nach Angaben des Verwaltungsgerichts Anklage gegen die Stadt erhoben.

Einstimmig dagegen

Im Kern dürfte es bei dem Verfahren allgemein um die Frage nach der Wirksamkeit des Bebauungsplans „Zwölf Jauchert“ gehen. Von der Entscheidung der Richter hängt ab, ob potenziell die Möglichkeit besteht, die Grünfläche trotz einstimmigem Votum des Gemeinderats von 2021 zu bebauen.

Beim ersten Bauprojekt, das die Unternehmensgruppe 2020 ins Gespräch gebracht hatte, war die Rede von einem „Wohngebiet Zollerblick“ mit annähernd 70 Wohnungen. Das Projekt sorgte damals für Widerstand bei den Anwohnern und in Hechingens kommunalpolitischen Gremien. Anlass für die Bauvoranfrage der Unternehmensgruppe vom September 2021 ist das Bauvorhaben für zwei Doppelhäuser.

Der Termin

Das Verfahren findet am Dienstag, 23. Juni, von 9 Uhr an im Ratssaal des Hechinger Rathauses statt. Der Termin ist öffentlich.