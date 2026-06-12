Abgelehnte Bauvoranfrage: Fürst von Hohenzollern erhebt Anklage gegen Hechingen

Die Grünfläche zwischen Albert-Einstein- und Schlossackerstraße soll bleiben, wie sie ist, sagt die Stadt. Dagegen geht die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern juristisch vor.
Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern hat beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Anklage gegen die Stadt Hechingen erhoben. Das öffentliche Verfahren findet am Dienstag, 23. Juni, im Ratssaal statt. Das hat die erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, Dorothee Müllges, bei der Sitzung des Bauausschusses berichtet. Anlass dafür ist demnach der ablehnende Bescheid auf eine Bauvoranfrage der Unternehmensgruppe für die Grünfläche zwischen Albert-Einstein-Straße und Schlossackerstraße.