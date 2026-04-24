Renten in Europa: Haben unsere Nachbarn im Alter mehr Geld?

In Deutschland steht die nächste Rentenreform an. Aber üppig seien die gesetzlichen Altersbezüge im europäischen Vergleich heute nicht, sagt die Sozialministerin. Was machen die Nachbarn anders und besser?
Im Ruhestand bequem leben: In Deutschland grübelt momentan eine Kommission darüber, wie das trotz aller Sparzwänge und der älter werdenden Bevölkerung künftig funktionieren soll. Nach der Aufregung über die Ansage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur gesetzlichen Rente als „Basis-Absicherung“ stellte Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) klar, dass am Ende ein Modell stehen soll, das den Lebensstandard sichert.